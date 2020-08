Omzetherstel bij bedrijven verloopt traag: kunstsector zwaarst getroffen met omzetdaling van 81 procent AW

24 augustus 2020

18u29

Bron: Belga 0 Economie Belgische bedrijven voelen de impact van de coronacrisis minder in hun omzet, maar het herstel verloopt traag. Dat zegt de Economic Risk Management Group (ERMG) op basis van een nieuwe enquête.

De nieuwe bevraging, op 18 augustus uitgevoerd bij 4.430 ondernemingen, is de eerste sinds de start van de zomervakantie. Wat blijkt? De ondernemingen schatten dat hun omzet nu nog 13 procent lager ligt dan normaal (gewogen gemiddelde), terwijl het eind juni nog om 17 procent ging. "De situatie blijft dus verbeteren, maar aan een traag tempo", zegt de ERMG. "In vrijwel alle sectoren is de zwakke vraag veruit de voornaamste oorzaak van het omzetverlies.”



Daarbij is er een groot onderscheid tussen de verschillende bedrijfstakken. De sector kunst, amusement en recreatie blijft veruit het zwaarst getroffen, met een omzet die 81 procent lager ligt (vergelijkbaar met de resultaten in juni), met name door de strikte regels rond evenementen door de coronapandemie. Op de tweede plaats blijft ook de horeca staan, met een omzetdaling van 42 procent (eind juni nog 50 procent). De bevraagde ondernemingen in de industrie meldden 16 procent minder omzet dan normaal.



Volgend jaar verwachten de ondernemingen maar een kleine verbetering, met een omzet die 10 procent lager zou liggen dan normaal. "Het ziet ernaar uit dat de overgrote meerderheid van de bedrijfstakken een traag activiteitsherstel verwacht. In de sectoren kunst, amusement en recreatie en in de horeca - de twee sectoren die momenteel het zwaarst worden getroffen - zal de omzet in 2021 naar verwachting nog respectievelijk 44 procent en 37 procent lager liggen dan normaal", aldus de ERMG.

Voortbestaan?

Uit de enquête blijkt voorts onder meer dat ondernemingen somberder zijn over hun voortbestaan: 8 procent zegt nu dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is, tegenover 5 procent eind juni. Weinig verrassend zijn die bedrijven vooral in de sector kunst, recreatie en amusement en de horeca terug te vinden, net als in de sector vervoer en logistiek. "Er blijkt zich overigens ook een verschil tussen de gewesten af te tekenen en de perceptie van het faillissementsrisico ligt merkelijk hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen", luidt het.



Wat liquiditeit betreft, is er geen verbetering ten opzichte van de situatie in juni. Nog steeds drie op de tien ondernemingen zeggen liquiditeitsproblemen te hebben. Wat de werkgelegenheid betreft, verwachten de deelnemende bedrijven een daling met 2 procent tussen het begin van de crisis en het einde van dit jaar.

Tot slot blijkt uit de bevraging dat de coronacrisis de manier van werken in twee derde van de ondernemingen blijvend heeft veranderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitbreiding van telewerk, flexibelere uurroosters en minder zakenreizen.

ERMG

De cijfers van de ERMG zijn het resultaat van bevragingen van verschillende federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen, gecoördineerd door de Nationale Bank en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Tussen maart en juni werden zo tien enquêtes uitgevoerd.