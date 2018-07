Omzet van Deliveroo in België is vorig jaar ruim verdrievoudigd jv

10 juli 2018

09u15

Bron: belga 0 Economie Maaltijdbezorger Deliveroo heeft zijn omzet in België in 2017 zien toenemen tot 8,9 miljoen euro, een stijging van meer dan 200 procent tegenover het jaar voordien (2,6 miljoen). De koerierdienst wil haar app het komende anderhalf jaar in verschillende nieuwe Belgische steden lanceren. Deliveroo lag de laatste maanden stevig onder vuur voor het zelfstandigenstatuut waarin het bedrijf zijn koeriers dwong.

De operationele winst, de winst voor de aftrek van belastingen en rentelasten, bedroeg vorig jaar 988.000 euro. Daarmee is Deliveroo "op weg om winstgevend te worden in België", klinkt het.

De hoofdzetel heeft vorig jaar stevig geïnvesteerd in de verschillende landen waar het bedrijf actief is, "om de efficiëntie van de app te verbeteren". Volgens Deliveroo is de snelheid van de leveringen toegenomen met 20 procent als gevolg van een nieuw algoritme.

Deliveroo zegt verder te willen groeien in ons land. Het bedrijf plant zijn diensten de komende achttien maanden in verschillende nieuwe steden te lanceren. Voorlopig is nog niet geweten om welke steden het gaat.

In België telt de maaltijdbezorger 39 werknemers, tegenover 19 in 2016. De koeriers zijn daar niet bij gerekend. Zij werken sinds dit jaar op zelfstandige basis: een maatregel waartegen de voorbije maanden al verschillende keren werd geprotesteerd.