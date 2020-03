Omzet Nationale Loterij zowat 30 procent gedaald kv

26 maart 2020

22u23

Bron: Belga 0 Economie De omzet van de Nationale Loterij is er de laatste tijd met 30 procent op achteruit gegaan, in vergelijking met een gelijkaardige periode. Dat heeft alles te maken met het coronavirus, zegt woordvoerster Joke Vermoere. De Loterij zegt ook verschillende maatregelen te treffen voor zowel de spelers als de verkooppunten. Zo gaat de geldigheidsduur van de winnende biljetten omhoog en krijgen de verkooppunten uitstel van betaling voor sommige kosten.

"We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de spelers nu, in volle coronacrisis, niet gedwongen worden naar de krantenwinkel te gaan om hun winst op te halen", zegt de woordvoerster. Daarom werd beslist de geldigheidsduur van winnende biljetten te verlengen, van twintig naar dertig weken. Ook naar de hoofdzetel in Brussel komen voor de echt grote winsten, is voorlopig niet nodig. Als de duur van de coronamaatregelen wordt verlengd, dan zal de Loterij dat voorbeeld volgen, zegt Vermoere.

Omdat de krantenwinkels het in deze tijden ook zwaar hebben, stelt de Loterij onder meer de facturatie uit van krasbiljetten die uit de verkoop gaan.