Omzet Coolblue schiet omhoog naar 1,2 miljard euro: 'allermooiste jaar ooit' Annemieke van Dongen

08 maart 2018

09u27

Bron: AD.nl 0 Economie Coolblue verkocht afgelopen jaar voor 1,2 miljard euro in Nederland en België. Dat is 38 procent meer in vergelijking met 2016. Het webwinkelbedrijf uit Rotterdam boekte in 2017 een winst van 21 miljoen euro.

Dat blijkt uit jaarcijfers die Coolblue vandaag presenteert. De groei is mede te danken aan investeringen in de pakhuizen en uitbreiding van de bezorgdienst. Inmiddels telt die 150 bussen, 600 bezorgers en acht depots verspreid over Nederland en België. Sinds afgelopen jaar bezorgt Coolblue ook in Brussel en Wallonië.

2017 was 'het aller-allermooiste Coolblue-jaar ooit', zegt oprichter Pieter Zwart in een toelichting op de jaarcijfers. "We haalden onze grootste omzetstijging sinds onze start en maakten nog nooit zoveel klanten blij. We werden niet alleen het grootste witgoedbezorgbedrijf van Nederland, maar ook het meest efficiënte.''





In 2018 wil Coolblue opnieuw hard groeien. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met een kwart zal toenemen tot 1,5 miljard euro.