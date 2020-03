Omdat hamsteren blijft aanhouden: onmiddellijk verbod op alle winkelpromo’s

Colruyt zette haar eigen promotie- en kortingsacties al stop. Vandaag gaf Carrefour aan hetzelfde te doen, en Albert Heijn schroefde naar de normen van de Nederlandse promokampioen haar promo’s ‘drastisch’ terug. Acties à la ‘2+1 gratis’ rijmen dan ook niet met de aanhoudende noodkreet het hamsteren te stoppen.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) ging woensdag nog een stapje verder: met een ministerieel besluit trok hij in een pennentrek de stekker uit álle ‘verkoopstimulerende acties’ richting warenhuisklant. “Supermarkten moeten onmiddellijk stoppen met het voeren van promotieacties. Alle solden of kortingsacties zijn verboden”, weet Hans Ardyn van sectororganisatie Comeos.

De maatregel, die ook het verspreiden van warenhuisfolders aan banden legt, moet vooral ontraden dat we al hamsterend te veel voedingswaren en dagelijkse gebruiksartikelen blíjven inslaan. “Tegelijk ontlast de maatregel ook onze winkelmedewerkers van heel wat extra werk”, weet Ann Maes van Albert Heijn, dat de maatregel toejuicht. “Het aanpassen van winkelpresentaties, ophangen van promo-affiches, het aanpassen van prijzen,... Al dat extra werk valt nu van hun schouders. Zo kunnen ze zich in deze crisissituatie volledig focussen op hun kerntaak: de mensen van eten en drank voorzien.”

Ondertussen probeert de sectororganisatie van de voedingswinkels met hand en tand nogmaals de bevolking ervan te overtuigen dat hamsteren werkelijk compléét overbodig is. Bewijs: de tot de nok gevulde distributiecentra - met bloem, pasta’s, en ook met toiletpapier - van Colruyt in Ollignies en Ghislenghien. “Tien pakken toiletpapier ineens meenemen, is niet alleen onnodig, maar ook uitermate egoïstisch. Het leidt er alleen toe dat de volgende klant misschien voor een leeg rek komt te staan”, werpt Cardyn nog maar eens op, ondertussen bijna met de moed der wanhoop.

Wat als we het écht niet afleren? Een algemene rantsoenering zoals in échte oorlogstijd dan maar? “Dat gaan we voorlopig niet doen”, aldus Cardyn. “Zet je een bordje ‘maximaal 2 blikken per klant’, dan gebeurt er sowieso iets héél raars: ook wie maar 1 blik zou kopen, neemt er dan gegarandeerd 2 mee. Bij het bordje ‘maximaal 1 stuk’ zal ook wie het artikel nog nóóit kocht het risico niet willen lopen zijn kans te missen.”

Toch liet Aldi al winkelposters drukken die haar winkelverantwoordelijken de mogelijkheid biedt bepaalde zéér populaire producten wel te rantsoeneren. “In de vestigingen waar dat écht nodig is, kunnen onze winkelmanagers de verkoop van buitengewoon gegeerde artikels tot vijf stuks per klant beperken”, zegt woordvoerder Dieter Snoeck. “In dat geval zal dat met een affiche aan het rek duidelijk worden aangegeven.”