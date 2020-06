Oliereus Shell plant grote reorganisatie met jobverlies HR

23 juni 2020

17u03

Bron: ANP, Reuters 1 Economie Olie- en gasconcern Shell bereidt een grote reorganisatie voor waarbij een onbekend aantal banen verloren zullen gaan. Topman Ben van Beurden heeft het personeel daarvan in een videoboodschap op de hoogte gesteld, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De reorganisatie zou te maken hebben met de keuze voor een nieuwe bedrijfsstructuur die past bij activiteiten op het gebied van duurzame energie, waar Shell zich meer op wil gaan richten.



Hoe de reorganisatie er gaat uitzien en hoeveel banen er verdwijnen, zou later dit jaar worden bekendgemaakt. Shell is nu nog bezig met een evaluatie van de huidige bedrijfsstructuur. De nieuwe structuur zou op zijn vroegst volgend jaar van kracht worden.

Shell telt ongeveer 92.000 medewerkers in meer dan 70 landen. In België baat het een netwerk uit van meer dan 250 tankstations. De hoofdzetel in ons land bevindt zich in Brussel, en er zijn ook vestigingen in Gent en Vilvoorde.

