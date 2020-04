Olieproductie gaat in mei en juni met 10 miljoen vaten per dag omlaag KVDS

Bron: Belga 4 Economie De belangrijkste olieproducerende landen ter wereld - met uitzondering van Mexico - zijn tijdens een bijeenkomst overeengekomen om de olieproductie in mei en juni te verlagen met 10 miljoen vaten per dag. Dat meldt de OPEC vrijdag.

Van juli tot december wordt de productie opnieuw wat opgetrokken, maar zullen nog altijd 8 miljoen vaten per dag minder worden geproduceerd. Vanaf januari 2021 tot eind april 2022 gaat het nog om 6 miljoen vaten per dag minder.

Het akkoord moet nog groen licht krijgen van Mexico alvorens het in werking kan treden, zegt het oliekartel in een communiqué. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg vindt Mexico echter dat het, in vergelijking met andere landen, om een overdreven inspanning wordt gevraagd.





Met de overeenkomst over een productiedaling willen de landen de olieprijzen, die de afgelopen weken sterk gedaald zijn, stabiliseren. Het akkoord werd bekendgemaakt na een lange videovergadering en volgt op een handelsruzie tussen Saoedi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland. Beide landen waren in een prijzenoorlog verwikkeld, waarbij ze de markt overspoelden met goedkope olie. Daardoor kelderden de door de coronacrisis toch al gedaalde olieprijzen.

Op 10 juni vindt een nieuwe videoconferentie plaats en zal bekeken worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de markt weer in evenwicht te brengen.

