Olieprijzen in de lift door onrust Iran kv

21u59

Bron: Belga 3 AP Een olieraffinaderij ten zuiden van Teheran. Economie De olieprijzen zijn vandaag gestegen tot de hoogste niveaus in zo'n tweeënhalf jaar door de aanhoudende onrust in Iran .

Een vat Amerikaanse olie kostte in de loop van vanavond 2,3 procent meer, namelijk 61,74 euro. Brentolie klom 1,9 procent in prijs tot 67,85 dollar per vat. Het gaat ruwweg om de hoogste prijzen sinds medio 2015.

De oliesector is een belangrijke bron van inkomsten voor Iran. Met een dagelijks volume van 3,8 miljoen vaten is Iran na Saoedi-Arabië en Irak de derde producent van olie binnen oliekartel OPEC.