Olieprijzen dalen na forse opstoot van afgelopen dagen KVDS

07 januari 2020

08u25

Bron: Belga 0 Economie De prijs van ruwe olie is dinsdagochtend in de vroege handel gezakt, nadat de olieprijs de voorbije dagen omhoog was geschoten. Dat was een gevolg van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent zakte 73 cent tot 68,18 dollar. De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI daalde 60 cent tot 62,67 dollar.

Volgens marktkenners gaat het om een tegenreactie na de forse koersopstoot van de voorbije dagen. De olieprijs schoot toen omhoog naar het hoogste niveau sinds april. Beleggers vreesden immers voor een escalatie van de situatie in het Midden-Oosten, na de Amerikaanse aanval eind vorige week waarbij de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani omkwam.





Ook de goudprijs piekte de afgelopen dagen. De prijs in euro was nog nooit zo hoog.