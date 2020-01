Olieprijzen blijven stijgen na dood Iraanse generaal: escalatie conflict kan ook consument treffen KVDS

06 januari 2020

08u42

Bron: Belga, De ochtend 2 Economie De prijs van ruwe olie blijft maandag stijgen, na de Amerikaanse aanval eind vorige week waarbij de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani om te leven kwam. Ook de beurzen duiken omlaag.

De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI steeg in de vroege handel tot 64,72 dollar. Dat is de hoogste stand sinds april. Ook de prijs voor een vat olie van de Noordzeesoort Brent stijgt, tot 70,23 dollar.

Vrees

De vrees bestaat dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt en de bevoorrading vanuit de belangrijke olieregio hindert. Zo bestaat de angst dat Iran olietankers kan gaan aanvallen in de Perzische Golf als vergelding. Volgens Hans Bevers - hoofdeconoom van Bank Degroof Petercam - kan dat ook de consument treffen. Dat zei hij in De ochtend op Radio 1. “De consument kan daardoor zijn koopkracht zien dalen.”





Ook de aandelenbeurzen hebben te lijden onder het conflict. De Aziatische beurzen verloren anderhalve tot twee procent en die tendens zet zich ook in lichtere mate door in Europa. Daar verliezen de beurzen een half procent. Bevers kadert dat meteen. “De schade is behapbaar, we mogen ze niet overdrijven”, klinkt het.



Veel zal afhangen van de verdere escalatie van het conflict. Volgens waarnemers zou dat kunnen meevallen, onder meer door het feit dat de Iraanse economie al een tijd in het slop zit. “De beleggers zijn zenuwachtig en zullen dit op de voet volgen”, aldus Bevers. “Maar ze zijn wel wat gewend. Denk maar aan de handelsoorlog tussen de VS en China, waar nu toch ook een akkoord lijkt te komen.”