Olieprijzen blijven dalen

09 september 2020

10u23

Bron: BELGA/ANP 0 Economie Na de forse prijsdalingen van de voorbije dagen is ruwe olie ook woensdagochtend goedkoper geworden op de internationale markten. Dit wordt verklaard door de onzekerheid over het herstel van de wereldeconomie na de coronaschok en de handelsspanningen tussen de VS en China.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent is nog 39,60 dollar (33,64 euro) waard: 18 cent minder dan dinsdag. Een vat olie van de Amerikaanse West Texas Intermediate-soort zakte woensdag 24 cent tot 36,54 dollar (31,04 euro). De prijzen van de Brent en WTI-olie gelden als referentiepunten op de oliemarkt en bepalen in hoge mate de andere aardolieprijzen op de beurs.

Reden voor de druk op de prijzen is de groeiende onzekerheid over het herstel van de wereldeconomie na de coronaschok. Door het stijgende aantal coronabesmettingen kan de olievraag vanuit bijvoorbeeld de luchtvaart onder druk komen te staan door nieuwe lockdownmaatregelen. Daarnaast herstelt de olievraag vanuit Azië minder sterk van de coronacrisis dan gedacht, wat Saudi-Arabië maandag nog noopte tot een prijsverlaging voor zijn ruwe olie voor Aziatische klanten. Abu Dhabi gaat de verkoopprijzen van olie aan Azië ook verlagen. Daarnaast zijn grote olieproducenten verenigd in oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland bezig de productie te verhogen. De combinatie van minder vraag en een groter aanbod zorgt voor de prijsdaling.

Daar komen nog de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China bovenop. President Donald Trump zei de economische banden met China te willen inperken. Amerikaanse bedrijven die zaken doen met China zouden volgens Trump niet meer mee moeten dingen naar overheidscontracten.

