Olieprijs veert kort op na akkoord over productiebeperking kv

13 april 2020

02u13

Bron: Belga 0 Economie De olieprijs is heel even opgeveerd nadat de olieproducerende landen zondagavond aankondigden een deal te hebben gesloten om hun productie met bijna tien miljoen vaten per dag te verminderen. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus en Brentolie steeg met 6 procent, maar de prijzen zakten vrij snel alweer in.

De olieproducerende OPEC-landen kwamen zondag overeen om hun productie met ongeveer 10 miljoen vaten per dag - zowat 10 procent van de wereldwijde productie - te verlagen om zo de olieprijs op te krikken. De vraag naar brandstof is door de wereldwijde corona-epidemie fors gedaald, en dus is er een overaanbod dat de prijzen drukt.

De olieprijs veerde heel even op toen het OPEC-akkoord bekend werd gemaakt. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus op bijna 25 dollar, Brentolie steeg met 6 procent tot 31,54 dollar per vat. Maar de prijzen zakten vrij snel alweer in.



Experten waarschuwden er al voor dat een productieverlaging met 10 miljoen vaten onvoldoende zou zijn. De regering van Koeweit liet al weten dat de verlaging kan worden opgeschroefd tot 20 miljoen vaten per dag, op voorwaarde dat ook andere landen de productie verder terugschroeven.