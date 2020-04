Olieprijs uitzonderlijk laag: “Iedereen wil zijn tank laten vullen, zelfs als die nog niet leeg is” KVDS

10 april 2020

13u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Economie “Uitzonderlijk.” Zo noemt algemeen directeur Johan Mattart van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) de lage prijzen van ruwe olie vandaag. Oorzaak is het coronavirus, dat de economie afremt. “De prijzen aan de pomp zijn spectaculair laag en de leveranciers van huisbrandolie kunnen de aanvragen nauwelijks bijhouden”, vertelt Mattart aan HLN.

De prijs van ruwe olie is al weken in vrije val en gisteren daalde die nog verder met 5 procent, naar ongeveer 32 dollar per vat. Ter vergelijking: begin dit jaar was die prijs nog dubbel zo hoog. De West Texas Intermediate – een soort aardolie dat veel wordt gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als benchmark voor de olieprijzen – eindigde zelfs 11 procent lager.

Stabiliseren

Vandaag besloten de belangrijkste olieproducerende landen ter wereld (OPEC) - met uitzondering van Mexico - dat de olieproductie afgeremd zal worden, om de prijzen te stabiliseren. In mei en juni zouden er 10 miljoen vaten per dag minder geproduceerd worden, van juli tot december zouden dat er 8 miljoen minder zijn en vanaf januari 2021 tot eind april 2022 nog 6 miljoen minder. Om u een idee te geven: de wereldwijde vraag naar ruwe olie bedroeg in 2019 gemiddeld 100 miljoen vaten per dag. Het is wel nog wachten tot Mexico groen licht geeft eer de maatregel kan ingaan.





“Ik vrees sowieso dat het too little, too late is”, bedenkt Mattart. “Er is nog altijd heel weinig economische activiteit door de coronamaatregelen en dat maakt dat de vraag naar olieproducten nog altijd niet terug op peil is. De productiebeperking gaat daarom mogelijk niet ver genoeg om de dalende vraag te counteren. De kans bestaat dat de prijzen nog verder dalen.”

Daar kan de consument zijn voordeel mee doen. “Vanaf morgen zal de prijs van huisbrandolie voor levering vanaf 2.000 liter onder de 40 cent per liter zakken”, aldus Mattart. “Btw inbegrepen. Ik denk dat we daarmee wel bijna de bodem van het vat bereikt hebben.”

Volgens Brafco is er sinds enkele weken al een rush op huisbrandolie. “Zowel particulieren als bedrijven hebben hun leverancier gecontacteerd om te bestellen. Iedereen wil zijn tank laten vullen, zelfs al is die nog niet leeg. De leveranciers zijn druk in de weer om de enorme bestellingen af te werken. De wachttijden lopen op tot 3 of 4 weken en soms nog langer. Dat is ongezien voor deze tijd van het jaar. We zijn immers op het einde van het stookseizoen.”

Prijsdaling

De prijsdaling is dan ook spectaculair. Concreet betaalde je begin dit jaar voor 2.000 liter huisbrandolie nog iets meer dan 70 cent per liter (btw inbegrepen). “Nu is dat dus 30 cent, een verschil van maar liefst 600 euro. Er is echt hamsterwoede. Niet uit vrees voor tekorten, maar uit vrees dat de prijzen weer omhoog gaan. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de producten melden dat hun telefoons roodgloeiend staan.”

En aan de pomp? “De prijsevolutie is dezelfde”, aldus Mattart. “Vandaag betaal je een maximumprijs van 1,168 euro per liter E10 (Euro 95). Begin dit jaar was dat nog 1,514 euro. Ook dat is spectaculair. Voor diesel zitten we op 1,28 euro per liter en dat is ruim 30 cent lager dan begin dit jaar.”

Omdat er door de lockdown minder verkeer is, dreigen de pomphouders desondanks hun voorraad niet kwijt te raken en in de problemen te komen. “De volumes zijn met 60 tot 80 procent gedaald”, zegt Mattart. “Dat is enorm. De opslagtanks van de pomphouders zitten daardoor nog altijd vol met winterkwaliteit brandstof. Normaal gezien moet er op 1 mei overgeschakeld worden naar zomerbrandstof, maar dat zal nu niet evident zijn.”

Verschil

Het verschil tussen winter- en zomerbrandstof is gelukkig beperkt. Het verschil tussen winter- en zomerdiesel is alleen dat die eerste koudebestendig is. Bij benzine ligt het anders. Winterbenzine heeft een hogere dampspanning, waardoor ze vluchtiger is en er makkelijker nevels en dampen vrijkomen. “Maar de impact op de veiligheid is beperkt”, verzekert Mattart.

In Frankrijk werd intussen beslist om de winterkwaliteit brandstof nog twee maanden extra aan te bieden. Heel wat landen zijn daar al in gevolgd en alles wijst erop dat de Europese Commissie daar zal mee instemmen. Dan kan ook België volgen. Brafco staat er in elk geval achter. “Pomphouders hebben gewoon niet de capaciteit om hun winterbrandstof te stockeren”, klinkt het. “Ze zitten met de handen in het haar. Je kan de brandstof niet gewoon in de goot gieten.”