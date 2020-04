Olieprijs stijgt opnieuw licht aan slot van zeer turbulente week KVDS

24 april 2020

18u41

Bron: Belga 0 Economie De prijzen van ruwe aardolie in Europa zijn vrijdagnamiddag opnieuw lichtjes gestegen na een tussentijdse daling. Het verschil met de slotkoers donderdag blijft echter beperkt. Kopers en handelaars kalmeren de markt aan het slot van een Danteske week.

Omstreeks 15.25 uur Belgische tijd was in Londen een vat Brent Noordzeeolie met levering in juni 22,05 dollar waard, 3,38 procent meer dan de slotkoers donderdag.

Klapper

In New York noteerde een vat Amerikaanse aardolie (WTI) voor juni 5,58 procent hoger, aan 17,42 dollar. Donderdag was de prijs met bijna 20 procent gestegen, na dagen van zeer geagiteerde handel, met als klapper de negatieve prijs - een absolute primeur - maandag.





"De aardolieprijzen zijn ongewoon stabiel vandaag", stelde Oanda-trader Craig Erlam vast. Een stabiele markt is echter nog niet synoniem met een terugkeer van de normaliteit, waarschuwde zijn collega Eugen Weinber van Commerzbank. De moeilijke periode die de ruwe aardolie doormaakt is "ver van verleden tijd". De risico's rond de vraag en de beschikbaarheid van stocks zijn talrijk. "Langs de aanbodzijde heeft de OPEC nog veel werk om de markten te overtuigen."

De spanningen tussen Washington en Teheran droegen nochtans bij aan de stijging van de noteringen de voorbije twee dagen, na een tweet van president Donald Trump. Hij gaf aan de "vernieling" van elk Iraans vaartuig te hebben bevolen dat op een gevaarlijke manier Amerikaanse schepen in de Golf naderde.

"Er is niets gewijzigd langs aanbod- of vraagzijde", resumeert analist Naeem Aslam van Avatrade. Onevenwicht is steeds erg nadelig voor de prijs.

