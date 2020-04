Olieprijs naar laagste niveau sinds 2002: sterkste afname in wereldwijde vraag ooit ligt aan basis AW

15 april 2020

12u29

Bron: Belga 0 Economie De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI is vandaag naar het laagste niveau sinds 2002 gedaald. De markten twijfelen of de maatregelen van de OPEC zullen volstaan om tegemoet te komen aan de gedaalde vraag.

De prijs voor een vat WTI met levering in mei daalde woensdagochtend (omstreeks 10.40 uur Belgische tijd) met 2,44 procent ten opzichte van de slotkoers dinsdag, tot 19,62 dollar (17,95 euro). De prijs voor een vat Brent-olie uit de Noordzee met levering in juni daalde met 4,12 procent tot 28,38 dollar (25,96 euro).



De lage prijzen hangen steevast samen met de afnemende vraag naar olie. Die zal dit jaar verder afnemen met 9,3 miljoen vaten per dag. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het zou de sterkste afname (-9 procent) in de wereldwijde vraag naar olie ooit zijn.

De productiebeperkingen die oliekartel OPEC en andere grote olielanden onlangs afspraken, zullen volgens het IEA weinig uithalen om de olieprijzen omhoog te krijgen. In april keldert de vraag naar verwachting met bijna een derde tot het laagste niveau sinds 1995. Volgens de organisatie komt in 2020 een einde aan tien jaar van stijgende vraag naar olie in de wereld.

Opslagcapaciteit in gedrang

Het IEA waarschuwt dat vanwege de sterk dalende vraag en overaanbod de opslagcapaciteit voor olie in het gedrang kan komen en dat er medio volgend jaar geen ruimte meer is in bijvoorbeeld opslagtanks. “Nog nooit is de olie-industrie zo dicht gekomen bij de limieten van de logistieke capaciteit”, zegt het agentschap.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen verlagen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag om zo de prijzen op te krikken. Die zijn fors gedaald door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland op de oliemarkt.