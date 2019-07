Olieprijs boven 60 dollar na akkoord Rusland en Saoedi-Arabië TMA

01 juli 2019

09u54

Bron: Belga 0 Economie De prijs van een vat olie van de Amerikaanse soort WTI heeft vandaag de kaap van 60 dollar (53 euro) overschreden. Dat gebeurde na de aankondiging van Rusland en Saoedi-Arabië dat ze hun olieproductie gaan beperken.

Rond 8.50 uur kostte een vat voor levering in augustus exact 60 dollar. Daarna steeg de prijs nog tot 60,13 dollar, het hoogste niveau sinds eind mei.



De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka aangekondigd dat de productiebeperkingen verlengd worden. Vandaag start in Wenen ook een bijeenkomst van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen.