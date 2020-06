Olieconcern BP gaat 10.000 banen schrappen ADN

08 juni 2020

14u09

Bron: ANP 0 Economie Het Britse olie- en gasconcern BP is van plan 15 procent van het personeelsbestand te schrappen ofwel 10.000 banen. Bronnen bij het bedrijf meldden aan persbureau Reuters dat de ingreep onder meer het gevolg is van de coronacrisis.

Het banenverlies werd in een call met werknemers aangekondigd door topman Bernard Looney. Momenteel telt BP meer dan 70.000 arbeidsplaatsen. De meeste ontslagen zouden voor het einde van dit jaar moeten vallen. BP weigerde commentaar te geven tegen Reuters over de plannen.

BP had eerder al gezegd de uitgaven dit jaar met een kwart te verlagen vanwege de crisis en de moeilijke marktomstandigheden in de oliesector. Ook wordt gesneden in het aantal topmanagers. Looney trad in februari aan als topman en is bezig BP af te slanken, ook in verband met de overgang van de productie van olie en gas naar hernieuwbare energiebronnen.