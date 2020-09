Olie- en gasconcern Shell schrapt tussen 7.000 en 9.000 jobs HR

30 september 2020

Bron: Belga, ANP 0 Economie Het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern Shell zal tegen eind 2022 wereldwijd 7.000 tot 9.000 banen schrappen, vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Dat heeft het woensdag bekendgemaakt.

In het aantal banen dat Shell schrapt zijn ook circa 1.500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

“We moeten een eenvoudigere, meer gestroomlijnde en meer concurrerende organisatie worden”, aldus CEO Ben van Beurden. “We merken dat er op veel plaatsen te veel lagen zitten in het bedrijf, te veel niveaus tussen mezelf als CEO en de operators en technici op locatie.”

Shell maakte de reorganisatie bekend in een tussentijdse handelsupdate, vooruitlopend op de kwartaalcijfers.

Het is de zoveelste aankondiging in de sector dit jaar. Eerder maakte BP bijvoorbeeld bekend 10.000 jobs te schrappen, Chevron wil het personeelsbestand met 10 tot 15 procent afbouwen, en Exxon Mobil evalueert het aantal werknemers land per land.

