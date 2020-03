OESO: “Wereldeconomie zal nog jaren onder coronacrisis lijden” SVM

23 maart 2020

16u58

Bron: Belga 1 Economie “De wereldeconomie gaat nog jarenlang lijden onder de coronacrisis en het is onrealstisch te denken dat er een snelle heropleving komt.” Dat heeft Angel Gurria, de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), vandaag gezegd in een interview met de BBC.

Begin maart voorspelde de OESO in zijn laatste vooruitzichten nog dat de groei van de wereldeconomie bij een lange en ernstige uitbraak van het coronavirus beperkt zou blijven tot 1,4 procent dit jaar. Dat scenario lijkt Gurria nu al veel te optimistisch.

"Zelfs als er geen internationale recessie komt, krijgen we in veel economieën een nulgroei of een negatieve groei", zegt Gurria. "En dat zal dus meer tijd vragen om herop te starten.” De OESO-topman meent dat de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt ertoe leiden dat de economische schok vandaag al zwaarder is dan die na 9/11 of de financiële crisis van 2008.

Zaterdag al had Gurria opgeroepen tot een "gecoördineerde aanpak op internationaal niveau". "Het gaat om de derde en grootste economische, financiële en sociale shock van de 21ste eeuw", aldus Gurria. "Er is een wereldwijde inspanning nodig -vergelijkbaar met een combinatie van het Marshallplan en de New Deal- om een langere recessie te vermijden.”

