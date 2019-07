Oeso steekt "gele vlag" omhoog over Belgische productiviteit ADN

08 juli 2019

16u11

Bron: Belga 1 Economie De productiviteit in ons land ligt hoog, maar de jaarlijkse groei is al twintig jaar fors aan het inboeten en onze landgenoten hebben daar al een prijs voor betaald. Die waarschuwing staat te lezen in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), dat vandaag in Brussel werd voorgesteld. De organisatie lanceert zeven aanbevelingen die ervoor moeten zorgan dat ons land haar koppositie kan behouden.

Een Belgische werknemer produceert op een uur tijd 35 procent meer waarde dan een gemiddelde werknemer uit de Oeso-landen. België heeft ook een van de meest productieve economieën in Europa en onze productiviteit ligt ook hoger dan in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Maar niets is minder waar.

Het probleem is immers dat de jaarlijkse groei van de productiviteit al jaren aan het afnemen is. De voorbije tien jaar bedroeg de productiviteitsgroei amper 0,3 procent per jaar, terwijl dat in de jaren tachtig en negentig meer dan 2 procent was. Andere landen kennen die terugval ook, maar de daling is daar niet zo scherp als bij ons.

Mocht België het ritme van weleer hebben aangehouden, dan zou de productiviteit 25 procent hoger liggen. Volgens secretaris-generaal José Angel Gurria betalen de Belgen nu al een prijs voor de lagere productiviteitsgroei, die zich vooral in de dienstensector manifesteert. Sociale partners hebben weinig om over te onderhandelen en de uurlonen zijn het voorbije decennium nauwelijk 0,5 procent per jaar toegenomen. "We steken geen rode vlag, maar wel een gele vlag omhoog", waarschuwt Gurria.