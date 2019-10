OESO: “Belast multinationals in het land waar ze geld verdienen” HR

09 oktober 2019

13u53

Bron: Belga 0 Economie Overheden moeten meer mogelijkheden krijgen om belasting te heffen bij multinationals die in hun land geld verdienen, ook als die bedrijven geen fysieke vestiging hebben binnen de landsgrenzen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De organisatie kreeg van meer dan 130 landen de opdracht om een voorstel voor een grootscheepse vernieuwing van internationale belastingregelgeving op te stellen.

Nieuwe regels zijn nodig om belastingontwijking tegen te gaan. De regel dat multinationals alleen belasting betalen in landen waar ze fysiek aanwezig zijn, raakt steeds meer achterhaald in het tijdperk van internet. Techreuzen als Amazon en Apple vestigen zich vaak in fiscaal aantrekkelijke landen, terwijl ze enorme opbrengsten genereren in andere landen. Ook schuiven grote bedrijven vaak zodanig met winsten dat die laag uitkomen in landen met een voor hen ongunstig fiscaal regime. Tegen die achtergrond richt het OESO-plan zich ook op multinationals met bekende consumentenmerken.

Akkoord in 2020?

Secretaris-generaal Angel Gurría van de OESO is optimistisch dat er een akkoord kan worden bereikt in 2020, een deadline die onder andere de Europese Unie heeft gesteld. Als er voor die tijd geen nieuwe internationale afspraken zijn gemaakt, dreigen landen op eigen houtje multinationals fiscaal aan te pakken. Dat zorgt volgens Gurría voor grote “risico's voor een toch al fragiele economie”.

Ontwikkelingslanden

Oxfam reageert teleurgesteld op het voorstel van de OESO. “Dit voorstel gaat maar beperkt extra inkomsten opleveren voor ontwikkelingslanden. Inkomsten die zij wel hard nodig hebben.” De hulporganisatie vestigt nu alle hoop op plannen van de OESO voor een mondiaal geldend minimumtarief voor het belasten van multinationals, die later uit de doeken worden gedaan.