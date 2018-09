Oceanen vol vezels uit wasmachines, West-Vlaams bedrijf lost het op met eenvoudige filter Peter Lanssens

13 september 2018

19u57 0 Economie In oceanen zitten miljarden piepkleine stukjes plastic uit... wasmachines. De firma CREAX komt nu met dé oplossing: een filter waarbij je genoeg hebt aan een nylon kous en rubberen elastiekje. Het levert internationale erkenning op.

Wasmachines vervuilen. En hun aantal neemt snel toe. In 2010 hadden wereldwijd zo'n 2 miljard mensen een wasmachine, in 2050 zullen zo'n 5 miljard mensen er een hebben. Bij het wassen van kunststof kleding komen, door slijtage, piepkleine plastic deeltjes vrij. Ze belanden via de afvoer, riolen en rivieren in zeeën en oceanen. "In een stad zoals Berlijn alleen al stroomt zo per dag het equivalent van 500.000 plastic zakjes aan microvezels weg", zegt CEO Mathieu Mottrie van CREAX.

"Toxische stoffen binden zich in oceanen aan die miljarden microvezels vast, wat kleine organismes zoals plankton treft. De vezeltjes veroorzaken ontstekingen en celschade. Plankton vormt de basis van de voedselketen. Uiteindelijk komen die vezeltjes dus in vis terecht die wij eten. We weten niet wat de langetermijngevolgen zijn, maar we weten wel dat die microvezels niet meer op te ruimen zijn in de oceanen."

Wakker schudden

Dus pak je het probleem bij de bron aan. CREAX ontwikkelde met FIYLTER een methode om afvalwater van een wasmachine te zuiveren van piepkleine plastic deeltjes. Handige doe-het-zelvers spelen het in een vingerknip klaar. Je bevestigt een oude nylonkous of geschikt filterzakje met een rubberen elastiekje of metalen spanner aan de afvoer. Maak ook een reservoir van bijvoorbeeld een jerrycan en klaar is kees. "Je betaalt er nog geen 20 euro aan materiaal voor, wat ook een grote troef is", zeggen bedenker Simon Desnerck (27) uit Gent en projectteam-lid Louis-Philippe Vancraeynest (30) uit Kortrijk.

Een eenvoudige, efficiënte en goedkope oplossing dus, vindt ook de jury van BraunPrize in Duitsland. Die gerenommeerde wedstrijd steunt jonge, opkomende ontwerpers en uitvinders. CREAX won gisterenavond op de finale in Kronberg in de categorie Duurzaamheid. Een straffe prestatie, met 3.087 inzendingen uit 107 landen.

Het Kortrijkse CREAX - gespecialiseerd in technologische innovatie - werd er door kleppers uit China, de UK, Frankrijk, Hongarije en Duitsland omringd. "Een eer, maar wij willen nu vooral de mensen én producenten wakker schudden. Want het afvalwater van microvezels zuiveren zou automatisch in wasmachines geïntegreerd moeten worden. Omdat wij iets willen betekenen tegen de 'plastic soep' in oceanen, maken we onze methode voor iedereen toegankelijk op sociale media. Begin bij jezelf. Als iedereen dat doet, wordt onze planeet properder. Waarom niemand er eerder op kwam? Klassiek, een idee is maar duidelijk en evident eens het er is."