Nummer twee bpost stapt op: aandeel krijgt klappen op de beurs IB KVDS

23 september 2020

05u44

Bron: Belga 21 Economie Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse divisie van bpost, stapt op. Hij ziet de samenwerking met CEO Van Avermaet niet langer zitten. Headhunter Egon Zehnder is de zoektocht naar kandidaat-CEO's gestart, maar het postbedrijf zegt geen mandaat gegeven te hebben. Het aandeel van bpost kreeg woensdag klappen op de beurs.

De Romrée werd ­beschouwd als een toekomstige CEO van bpost. Bijna drie jaar geleden ging hij er aan de slag als financieel directeur, vervolgens werd hij directeur mail en begin dit jaar zond het bedrijf hem naar de VS om er de Amerikaanse dochter Radial te leiden.

Ontslag

Intern heeft De Romrée al tien dagen geleden laten weten dat hij niet langer bij bpost wenst te ­blijven. Hij had in toenemende ­mate problemen met de manier waarop CEO Jean-Paul Van Aver­maet het overheidsbedrijf leidt. Hoewel hij al tien dagen geleden zijn ontslag indiende, communiceerde bpost nog niet over het vertrek. Hij zou het bedrijf tegen eind dit jaar verlaten.





Bpost-topman Van Avermaet wordt verdacht van kartelvorming en verboden marktafspraken. Sommige inbreuken zijn ook strafrechtelijk vervolgbaar. Het ­onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor de CEO en diens bedrijf de meest verregaande gevolgen. Van Avermaet kan niet meer naar de VS reizen, omdat hij riskeert opgepakt te worden voor verhoor door de FBI.

Volgens de Mediahuis-kranten is bpost de zoektocht naar een nieuwe CEO al gestart. Headhunter Egon Zehnder heeft verschillende managers bevraagd of ze kandidaat zijn voor de post van bpost-CEO. De woordvoerster van bpost ontkent echter dat er een mandaat gegeven is aan Egon Zehnder.

Bpost werd woensdag afgestraft op de beurs. Na een halve dag handel staat het aandeel op een verlies van 4,84 procent. Het is daarmee één van de grootste dalers, want de beurzen in Europa laten woensdag een herstel zien. De Bel20 in Brussel noteert na de middag met 1,1 procent winst.