Nu 'Witte' ook in China wordt gebrouwen, bouwt Inbev productie en personeelsbestand in Hoegaarden af sam

15 mei 2018

22u42

Bron: belga 12 Economie Omdat AB InBev sinds kort Witte van Hoegaarden brouwt in China, verlengt de brouwerij van Hoegaarden twaalf tijdelijke contracten niet. Binnenkort wordt ook twee dagen per week minder geproduceerd, zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Pascal Ghoos.

AB InBev maakte enkele maanden geleden bekend dat het in de stad Putian in de Chinese provincie Fujian een nieuwe brouwerij in gebruik heeft genomen. Daar wordt een aantal bieren gebrouwen, waaronder het witbier van Hoegaarden. Volgens Ghoos gaat het op jaarbasis om ongeveer 185.000 hectoliter, terwijl in Hoegaarden zelf vorig jaar in totaal 1,3 miljoen hectoliter werd geproduceerd.

"We hebben ondertussen de melding van de directie gekregen dat hierdoor de tijdelijke contracten van elf arbeiders en één bediende, die in juli en augustus zullen aflopen, niet verlengd worden. Wel worden er twee bijkomende mensen vast in dienst genomen.

Tot nog toe werd er in de brouwerij zeven dagen op zeven gewerkt. Vanaf 1 juni zal dat nog zes dagen zijn en vanaf 1 juli nog vijf dagen", aldus Ghoos. In de brouwerij van Hoegaarden werkt momenteel nog een 170-tal mensen.