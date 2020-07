Nu we voor nieuwe economische crisis staan: wat hebben we geleerd uit de grote recessie van 2008?

Het is onwezenlijk omdat we de gevolgen nog niet helder zien, maar we maken de zwaarste economische crisis mee sinds de tweede wereldoorlog. Ruim tien jaar geleden, toen de grote financiële crisis onze economie in een wurggreep hield, hadden we ons niet kunnen voorstellen dat het nog veel erger kon. Is de recessie van vandaag te vergelijken met die van 2008-2009? Hebben we lessen getrokken uit die periode? Wordt de crisis vandaag op een andere manier aangepakt? En wat staat ons nog te wachten? Véronique Goossens, econoom in

Economen geven het vandaag wereldwijd en unisono toe. Het is bijzonder moeilijk om macro-economische voorspellingen te doen. Onze modellen van gisteren om die voorspellingen te maken werken zelfs niet meer. De neergang is zo diep en komt met zo’n snelheid dat we tot heel merkwaardige en vertekende cijfers komen. Economische studiediensten hebben de voorbije maanden dus hard gewerkt om toch voeling te krijgen met de situatie en het effect op dit jaar en de volgende te kunnen inschatten.

Deze crisis is onuitgegeven en totaal niet te vergelijken met die van 2008 en met vorige recessies. Het bijzondere is dat de politieke machthebbers de economie op slot deden. De reden was evident. Covid-19 richtte een menselijk ravage aan. Men wilde mensenlevens redden en de massale zorg voor de zieken beheersbaar houden.

De economische schade is immens. Vele landen verloren 20 tot 40 procent van hun economische activiteit op slechts één kwartaal. Om te beginnen werd de aanbodzijde van de economie midscheeps geraakt. Als fabrieksarbeiders thuis moeten blijven ontstaan er geen producten die verkocht kunnen worden. De wereld keek met grote ogen naar China dat zijn economie quasi volledig in coma legde. Het gevolg hiervan was dat vele fabrieken in de wereld hun productie moesten stilleggen omdat de aanvoer van Chinese onderdelen abrupt stopte. Autofabrieken in de Europese Unie konden de deuren sluiten. Tegen die tijd werden ook hier in verspreide slagorde lockdowns ingevoerd en geraakten de toeleveringsketens nog zwaarder aangetast.

Neerwaartse spiraal

Bijzonder is ook dat naast de aanbodzijde in de economie ook de vraagzijde is ingestort. En die laatste impact is nog veel belangrijker. Consumenten mochten de deur niet uit en konden dan wel online shoppen, maar uiteindelijk blijft dat fenomeen relatief beperkt. Bovendien dreigen vele mensen in de komende maanden hun job te verliezen, waardoor ze angstig zijn om hun geld uit te geven. Er is ook angst voor het virus. Zodra de besmettingsgraad bij ons weer de hoogte inging kreeg het consumentenvertrouwen opnieuw een knauw.

Producenten en winkels houden nu al rekening met een lagere vraag later dit jaar. Zo hebben heel wat kledingwinkels minder aangekocht voor het winterseizoen. Dat betekent dat alweer de aanbodzijde slinkt, er nog meer ontslagen kunnen vallen en de economie in een neerwaartse spiraal dreigt te geraken. Aanbod en vraag lijken samen wel een hond die in zijn eigen staart wil bijten. Dat is ook één van de redenen waarom we niet snel zullen terugkeren naar dezelfde economische omvang als in 2019.

Pandemie

De grote pandemie-recessie spaarde geen enkel land in de wereld, ook dat is anders. Zo bleef China tijdens de grote financiële crisis relatief gespaard van het onheil en was het land zelfs de motor voor het economisch herstel nadien. Nu likken alle landen hun wonden waardoor de groeikrimp voor de hele planeet ruim dubbel zo groot wordt dan bij de vorige editie.

Tijdens de grote recessie van 2008 – 2009 kreeg de reële economie een mokerslag te verwerken van de financiële sector. Nu is het precies omgekeerd. Vandaag absorberen de banken een deel van de schok en zijn ze dus een stuk van de oplossing. Dat is zeker te danken aan de lessen die we trokken uit de grote financiële crisis. Banken werden beter gekapitaliseerd – zeker in België – en ze hebben intussen ook meer liquide middelen in huis om schokken op te vangen. De kredietverlening blijft ook aan de gang voor nieuwe projecten, ondanks het feit dat vele bedrijven hun kredietlijnen hebben aangesproken om voldoende cash aan boord te hebben.

Dat is een groot verschil met de vorige crisis. Overheidsgeld werd in Europa toen vooral gebruikt om banken te redden

Beleidsmakers wereldwijd hebben alles uit de kast gehaald om een volledige implosie van hun economie te vermijden. De snelheid waarmee is opgetreden, maar ook de omvang van hun inspanningen zijn in niets te vergelijken met die van tijdens de crisis in 2008. De magnitude van de Covid-19 schok in de financiële markten vroeg van de centrale banken een draconisch optreden, dat voorheen nog als totaal onaanvaardbaar werd beschouwd. In de Eurozone bijvoorbeeld worden landen niet meer op eenzelfde manier behandeld door de ECB. Zo gooide ze een extra dikke reddingsboei naar Italië om een nieuwe eurocrisis te verijdelen. Centrale bankiers kopen bovendien massaal bedrijfsschulden op, ook die met een hoger risico. Zoiets was voorheen gewoonweg ondenkbaar.

Ook regeringen zijn pijlsnel in de bres gesprongen. Tot nu toe zijn wereldwijd duizenden miljarden overheidsgeld in de economie gepompt. Belastingen werden uitgesteld en gezinnen en bedrijven kregen rechtstreekse financiële hulp van de staat. Ook dat is een groot verschil met de vorige crisis. Overheidsgeld werd in Europa toen vooral gebruikt om banken te redden.

Toekomst

Het spreekt voor zich dat begrotingen wereldwijd zullen ontsporen en dat de overheidsschuld naar nieuwe records piekt. In België evolueert onze schuld naar minstens 120 procent van ons BBP. De enige manier om daarvan af te geraken zal economische groei zijn met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Een nieuwe federale regering zal dus werk moeten maken van een ijzersterk economisch herstelbeleid. Helaas is daar voorlopig nog geen sprake van. De Belg is intussen zelfs apathisch geworden voor het nieuws over de regeringsvorming. We mogen hopen dat we geen heruitgave krijgen van de periode 2007 – 2011 – te midden van de grote recessie - waarin maar liefst vier regeringen aantraden in België.

Want het pad is lang, lastig, maar ook heel onvoorspelbaar. Want wie had verwacht dat Covid-19 weer zo snel ons leven overhoop zou halen?

