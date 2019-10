Nu ook officieel: autobouwers Fiat Chrysler en PSA (Peugeot, Citroën, Opel) fuseren, “tewerkstelling bij Opel veilig" TT TVC ADN

31 oktober 2019

08u00

Bron: Belga, ANP 42 Economie Fiat Chrysler en PSA gaan fuseren. Dat hebben ze officieel gemeld. Beide autobouwers krijgen de helft van het nieuwe bedrijf, dat zijn hoofdzetel krijgt in Nederland. Met de fusie ontstaat een autogigant met een marktwaarde van zowat 50 miljard dollar (44,8 miljard euro). Het fusiebedrijf wordt de op drie na grootste autoproducent, na Volkswagen, Renault-Nissan en Toyota. De werknemers van Opel hoeven geen ontslagen te vrezen na de fusie, zegt Jörg Köhlinger van vakbond IG Metall. Hij wijst erop dat bij het Duitse onderdeel van PSA vorig jaar nog een cao werd afgesloten waardoor er geen ontslagen kunnen zijn tot 2023.

De geruchten over een fusie doen al een tijd de ronde. Fiat Chrysler (met de merken Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge en Jeep) en PSA (Peugeot, Citroën, DS, en Opel) hebben nu ook officieel een akkoord bereikt over een fusie. De raad van bestuur van PSA heeft het licht eerder al op groen gezet, die van Fiat Chrysler kwam gisteren bij elkaar. Nu moeten de aandeelhouders en toezichthouders zich nog uitspreken. In het geval van een fusie krijgen de aandeelhouders van Fiat Chrysler een speciaal dividend van 5,5 miljard. Die van PSA krijgen het belang van 46 procent dat de Franse automaker heeft in auto-onderdelenproducent Faurecia.

Met de fusie zou volgens de autobedrijven een “wereldleider moeten ontstaan in een tijdperk van duurzame mobiliteit”. Samen verkopen beide bedrijven nu 8,7 miljoen voertuigen per jaar. De fusie betekent niet dat er fabrieken zullen sluiten, zeggen Fiat Chrysler en PSA in hun aankondiging. Fiat Chrysler en PSA zien zowat 3,7 miljard euro jaarlijks aan synergieën. Tachtig procent van die synergieën zou binnen de vier jaar gerealiseerd worden, en de totale eenmalige kost om die synergieën te bereiken wordt op 2,8 miljard euro geraamd.

De CEO van het Franse PSA, Carlos Tavares, behoudt die functie bij de fusiegroep, terwijl de voorzitter van het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler, John Elkann, voorzitter blijft. De raad van bestuur zal bestaan uit elf leden: vijf leden worden aangesteld door Fiat Chrysler en vijf door PSA.

Het nieuwe bedrijf zal noteren op de beurzen van Parijs, Milaan en New York. De Franse staat, die een belang heeft van 12 procent in PSA, heeft het fusieproject verwelkomd, maar geeft aan “bijzonder waakzaam te zullen blijven over de industriële activiteiten in Frankrijk”. Het aandeel van autobouwer PSA verloor deze ochtend bij de opening van de handel zowat 8 procent, na de aankondiging van de fusie. Het aandeel van Fiat Chrysler daarentegen noteert bij opening met een plus van 10 procent.