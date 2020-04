Nu investeren in goud? Financieel expert legt uit waarom je voorzichtig moet zijn

(31,1 gram) 1.580 euro neergeteld. Maar ook in dollars, de munt waarin goud wordt verhandeld, staat de goudprijs op het hoogste niveau in zeven jaar. Daarmee lijkt het edelmetaal zijn reputatie als veilige haven waar te maken. Dan tóch.

Economie De goudprijs brak deze week een record, of in elk geval omgerekend naar euro’s. Op de beurs van Londen werd voor een ons goud (31,1 gram) 1.580 euro neergeteld. Maar ook in dollars, de munt waarin goud wordt verhandeld, staat de goudprijs op het hoogste niveau in zeven jaar. Daarmee lijkt het edelmetaal zijn reputatie als veilige haven waar te maken. Dan tóch.

Het leek altijd een ijzeren wet op de financiële markten: wanneer aandelen het slecht doen, dan doet goud het goed. De voorbije maanden hebben aangetoond dat die wet niet altijd standhoudt: in de eerste weken nadat het coronavirus ook buiten China begon toe te slaan, kregen de aandelen rake klappen maar zakte ook de goudprijs. Midden maart dook die prijs in een goede week tijd van 1.703 dollar voor een ounce naar 1.452 dollar. Op dat moment was de paniek bij beleggers groot en vluchtte bijna iedereen naar cash. Zo’n veilige haven bleek goud dus toch niet te zijn. Vandaag, een goede maand later, is die dip alweer vergeten en klokte de goudprijs af op 1.734 dollar.

Goed instapmoment?

Die stijgende prijs van goud is de vertaling van een toegenomen vraag naar het edelmetaal. Maar je kan je afvragen of dit dan ook een goed instapmoment is om erin te investeren.n Los van het feit dat recordhoogtes zelden goede instapmomenten zijn, is die vraag voor goud nog moeilijker te beantwoorden. Het antwoord is immers sterk afhankelijk van hoe je persoonlijk naar goud kijkt.

Daarover bestaan zeer uiteenlopende meningen, met fanatieke voorstanders maar ook even fanatieke tegenstanders. Geen enkele investeringsklasse wekt zulke grote emoties op als goud. De afweging moet je voor jezelf uitmaken, maar dit zijn de argumenten pro en contra.

Ja, goud blijft interessant, want...

• Ondanks de recordhoogte in euro waarmee goud deze week noteerde, zit de goudprijs nog niet aan de recordhoogte in dollar. En dat is uiteindelijk de koers waar goud in verhandeld wordt. Tijdens de eurocrisis, bijna negen jaar geleden, steeg die goudprijs tot 1.921 dollar.

• Goud is schaars. Hoewel er nog steeds goud wordt ontgonnen, betekent een stijging in de vraag ook een stijging van de prijs. Die vraag naar goud is er al eeuwenlang. In vele culturen oefent goud een grote aantrekkingskracht uit. Vandaag zien we voor het eerst in China een grote vraag naar het edelmetaal.

Net als spaarboekjes is goud een dode belegging, je ontvangt geen rente of dividend. Maar je kan meerwaarde realiseren door het later voor een meerprijs te verkopen

• Goud beschermt tegen inflatie. Of dat is in elk geval een argument dat voorstanders van goud graag bovenhalen. Het idee daarbij is dat de goudprijs stijgt en de bezitter ervan ingedekt is tegen de stijgende prijzen. De koopkracht is dus veilig gesteld. Op de lange termijn lijkt dat te kloppen. Alleen is er op dit moment over de hele wereld weinig of geen inflatie.

• De rente op spaarboekjes is laag en zal dat de komende jaren ook blijven. Dat is alvast één zekerheid van deze coronacrisis: we zullen nog lang moeten leven met een extreem lage rente. Spaarboekjes zullen dus nog lang geen rendement opleveren. Ook goud heeft dat nadeel: het is een dode belegging, je ontvangt geen rente of dividend. Maar bij goud kan je wel meerwaarde realiseren door het later voor een meerprijs te verkopen.

Voorzichtig met goud want…

• Als je rendement wilt halen, ben je overgeleverd aan de evolutie van de goudprijs. Alleen is die evolutie door niemand met zekerheid te voorspellen. De prijs wordt vooral bepaald door de vraag naar goud, en ook die is onvoorspelbaar.

• Goud heeft weinig industriële waarde. Voor de productie van smartphones en printplaten is weliswaar een klein beetje goud nodig, maar anders dan zink, koper of aluminium kan goud bezwaarlijk een industriële grondstof genoemd wordt. Het is en blijft in de eerste plaats een edelmetaal.

Er bestaan meerdere manieren om te investeren in goud, maar als je ervoor kiest om fysiek goud te kopen, dan moet je dat ook veilig bewaren

• Goud bewaren kost geld. Er bestaan meerdere manieren om te investeren in goud, maar als je ervoor kiest om fysiek goud te kopen, dan moet je dat ook veilig bewaren. Dat kan via een kluis in de bank, maar dat kost dan weer geld. Die kosten moet je dan van je rendement aftrekken.

• Goud wordt verhandeld in Amerikaanse dollar. Wie de evolutie van de goudprijs volgt om zo het rendement van de investering in goud op te volgen, moet dus ook altijd de evolutie van de dollar en de verhouding ten opzichte van de euro in de gaten houden. Ook die koers bepaalt mee de werkelijke waarde van jouw rendement uitgerekend in euro’s.

Aandelen van goudmijnen zijn vaak een hefboom op goud: als de goudprijs met 5% stijgt, zullen goudmijnaandelen over het algemeen met meer dan 5% stijgen, maar dat geldt ook in de omgekeerde richting

Hoe investeren in goud?

Fysiek goud: munten en staven

De meest pure vorm om in goud te investeren is fysiek goud kopen om dat zelf te bewaren en later weer te verkopen. Je hebt de keuze tussen gouden munten (zoals de Krugerrand of Napoleon) of goudstaven in alle mogelijke gewichten van 5 gram tot 1 kilogram. In momenten van financieel onheil, zoals de voorbije weken, is dit ontegensprekelijk de populairste manier om in goud te investeren. Fysiek goud kopen kan bij een goudhandelaar zoals The House of Gold en Forex International. Vergelijk ook altijd de commissie die je moet betalen. Nadeel is ook dat je dat goud zelf veilig moet kunnen wegbergen. Een bankkluis is ideaal, maar kost geld.

Goudtrackers

Goudtrackers zijn fondsen die niet beleggen in aandelen of obligaties, maar in goud. Sommige trackers doen dat ook rechtstreeks, door goud te kopen en te bewaren. Het grote voordeel is dat je door een deelbewijs van een tracker te kopen de evolutie van de goudprijs volgt en op elk moment weer kan verkopen, zonder je zelf te zorgen te moeten maken over het veilig bewaren van dat goud. Bekende goudtrackers zijn onder meer SPDR Gold Trust en iShares Gold Trust. Trackers rekenen wel beheerskosten aan.

Goudmijnen

Je kan ook aandelen kopen van goudmijnen. Aandelen van goudmijnen zijn vaak een hefboom op goud: als de goudprijs met 5% stijgt, zullen goudmijnaandelen over het algemeen met meer dan 5% stijgen, maar dat geldt ook in de omgekeerde richting. Bovendien hangt dat ook af van de kostenstructuur van de goudmijn waarin je investeert. Rechtstreeks investeren in goudmijnen is daardoor ook risicovoller. Bekende voorbeelden van beursgenoteerde goudmijnen zijn Barrick Gold en Goldcorp.

