Nu goud een nieuwe top bereikt, bestaat dan niet het risico op een nieuwe, forse terugval? Onze geldexpert geeft advies

Beleggers in goud kan je dezer dagen op straat herkennen aan hun stralende glimlach. In mei bereikte goud een nieuwe recordkoers. Eén kilo goud kostte toen 52.516 euro. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , legt uit of het verstandig is om nog steeds in goud te beleggen. Daarnaast geeft hij advies over hoe je aan zo’n belegging begint: waar koop je goud, wat zijn de risico’s en wat is de veiligste manier om het goud te bewaren?

De prijs van goud wordt internationaal uitgedrukt in dollar per troy ounce. Eén troy ounce komt overeen met 31,103 gram. De prijs bedraagt nu 1.811,80 dollar. Dat is géén record. De hoogste prijs aller tijden was 1.921 dollar, op 6 september 2011. Hoe komt het dat goud in Europa wél in de buurt van zijn recordprijs staat en in de Verenigde Staten niet? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de evolutie van de dollar. De Amerikaanse munt is de voorbije jaren gestegen tegenover de meeste andere valuta. Eigenlijk kunnen we beter zeggen dat al die andere munten zijn gedááld. Voor één kilo goud krijg je dus méér euro’s, die eigenlijk in waarde zijn gedaald tegenover de dollar. Voor een belegger van hier maakt dat niets uit. Record is record. Tevredenheid alom. Records trekken altijd nieuwe geïnteresseerden aan. We moeten ons dan ook afvragen of goud inderdaad zo’n goed belegging is.

De evolutie van goud verloopt niet in een rechte lijn. Na de piek van 2011 is de prijs van goud in december 2015 gezakt tot 1.050 dollar. Wie kocht op de vorige top, zat vier jaar later tegen een verlies van 45% aan te kijken Paul D’Hoore

Is het een goede belegging?

Goud is een zeldzaam metaal met een belangrijke eigenschap: het roest niet, het rot niet, het verslijt niet en het vergaat niet. Daarom is het ook eeuwenlang gebruikt als betaalmiddel. Tot in 1971 waren dollarbiljetten inwisselbaar voor goud. Dat is sindsdien niet meer het geval. De uitgevers van bankbiljetten, de centrale banken, hoeven niet langer de tegenwaarde aan goud in hun kluizen op te stapelen.

Hoewel goud geen rol meer speelt in het financiële systeem, is het toch een interessante belegging gebleven. Over langere termijn behoudt goud zijn koopkracht. Dat is een belangrijke kwaliteit. Want ‘gewoon geld’ verliest aan koopkracht. Met 100 euro kan je vandaag in de winkel bijlange niet meer dezelfde hoeveelheid producten kopen als achttien jaar geleden.

Terugval

Nu goud een nieuwe top bereikt, bestaat dan niet het risico op een nieuwe, forse terugval? Dat is altijd mogelijk. Maar de kans lijkt kleiner dan ooit. Dat heeft te maken met de geldpolitiek van de centrale banken. Zij hebben ervoor gezorgd dat een spaarboekje of een staatsbon vrijwel niets meer opbrengt. Sterker nog: dat er zoiets bestaat als ‘negatieve rente’. Dat je moet betalen omdat je geld op een rekening hebt staan.

Voor het allerkleinste staafje van 5 gram goud, betaal je 278 euro. Hoe kleiner het staafje, hoe hoger de marge die de handelaar aanrekent

Zo ver is het bij ons gelukkig (nog) niet gekomen. Maar de grootse handicap van goud is wel weggewerkt. Goud brengt geen rente op. Maar geld brengt ook geen rente meer op. De kans is dus reëel dat nog meer mensen de overstap naar goud maken. En als de vraag naar goud wereldwijd stijgt, gaat normaal ook de prijs omhoog.

Hoe in goud beleggen?

Er zijn diverse manieren om in goud te beleggen. Je kan fysiek goud aankopen. Vroeger kon dat bij elke grote bank, maar vandaag bieden ze die service niet meer allemaal aan. Bij een bank ligt de marge tussen aankoop- en verkoopprijs ook relatief hoog. De marge is kleiner bij gespecialiseerde goudhandelaren. Die vind je in elke grote stad. Ook via het internet wordt goud te koop aangeboden. Daar moet je wel uitkijken of je met een betrouwbare handelaar te maken hebt.

Het is niet vanzelfsprekend om zomaar 51.600 euro te betalen voor een kilo goud. Gelukkig kan je ook goud kopen in kleinere hoeveelheden. Voor het allerkleinste staafje van 5 gram goud, betaal je 278 euro. Hoe kleiner het staafje, hoe hoger de marge die de handelaar aanrekent. Bij aankoop van een kilo goud, bedraagt de marge van de handelaar ongeveer 1,50 %. Bij een staafje van 5 gram bedraagt de marge al 9,30 %. Goud moet dan al héél hard stijgen alvorens je uit de kosten komt.

Als je fysiek goud aankoopt, moet je rekening houden met de bewaarkosten. Daarvoor kan je een kluis huren bij de bank of eventueel thuis een kluis installeren. Of je kan via de beurs simpelweg een goudtracker kopen Paul D’Hoore

Je kan eventueel ook gouden muntstukken kopen. Die hebben soms exotische namen zoals Krugerrand, Maple Leaf, Napoléon en Vreneli. Van belang is vooral de hoeveelheid goud die ze bevatten. Bovenop de goudwaarde rekent de verkoper een marge aan die makkelijk oploopt tot 5 % of meer.

Bewaarkosten

Als je fysiek goud aankoopt, moet je ook rekening houden met de bewaarkosten. Daarvoor kan je een kluis huren bij de bank of eventueel thuis een kluis installeren. Maar het kan ook veel simpeler. Je kan via de beurs simpelweg een goudtracker kopen. Dat is een beleggingsfonds dat geacht wordt exact de prijsevolutie van goud te volgen. Dat kan op twee manieren. Een zogenoemde ‘fysieke tracker’ koopt echt goud en legt het echt in een kluis. Een ‘synthetische tracker’ werkt met termijncontracten, swaps of andere ingewikkelde financiële producten.

Als de uitgever van een ‘fysieke tracker’ failliet zou gaan – wat weinig waarschijnlijk is – dan ligt het goud effectief ter beschikking van de klanten. Bij een ‘synthetische tracker’ is dat niet het geval. Uit voorzichtigheid koop je dus beter een fysieke tracker dan een synthetische.

Een tracker zal nooit volledig de stijging of daling van de goudprijs volgen. Ook de beheerder van zo’n beleggingsfonds rekent kosten aan. Maar die zijn beperkt. Bij de tracker Gold Bullion Securities (GBS) bedraagt de jaarlijkse beheersvergoeding 0,40 %.

