Nu dreigt Aviapartner ook in Oostende te staken: “Het vat is vol” SVM

27 oktober 2018

11u09

Bron: Belga 2 Economie Na een personeelsvergadering heeft het personeel van Aviapartner in Oostende beslist om een stakingsaanzegging in te dienen. "We geven het overleg alle kansen, maar willen onze opties openhouden. Want het vat is vol", zegt Birger Victor van het ABVV.

Tijdens de personeelsvergadering kondigde manager Yves Nuyts aan dat het bedrijf bescherming zal vragen tegen zijn schuldeiser. De ongerustheid bij het personeel is groot. Gisteravond laat werd dan besloten om een stakingsaanzegging in te dienen.

"De aanzegging is met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur", meldt Victor. "Wij klagen al jaren het wanbeheer aan bij Aviapartner. Er wordt van alles beloofd maar beloftes worden nooit nageleefd. Er is permanente onderbezetting en te veel interimarbeid. Soms wordt een vliegtuig behandeld met amper een vaste werknemer en zes of zeven uitzendkrachten. Gisteren hebben wij een eisenbundel opgesteld en we dienden ook een stakingsaanzegging in. We geven het overleg alle kansen, maar zijn bereid om tot actie over te gaan als dat moet."

Loonkost en overuren

Begin volgende week zijn er opnieuw personeelsvergaderingen. De bagageafhandelaar zit al langer in slechte papieren. De directie verwijst naar het vertrek van een aantal grote partners (zoals ANA Aviation) als verklaring voor de moeilijkheden. Ook de loonkost en de vele overuren zouden een rol spelen. In Oostende werken meer dan veertig mensen.

Na de inwerkingtreding van de beschermingsprocedure tegen schuldeisers heeft het bedrijf drie maanden de tijd om een oplossing te zoeken. Alle opties worden daarbij overwogen: een voortzetting van de activiteiten in eigen beheer of door een andere partner.

Dit nieuws komt bovenop de lopende stakingen van het personeel van Aviapartner in de luchthavens van Luik en Brussel. In Brussels Airport werd een op de vijf vluchten vandaag geannuleerd als gevolg van de staking.