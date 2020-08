Nu al bedrijven overkop in voorspelde golf van faillissementen: drie ondernemers getuigen

Economie Een tsunami aan faillissementen voorspellen experts. Drie ondernemers getuigen over hoe hun zaak de voorbije maanden overkop ging. “Man, ik heb al zitten vloeken op die corona. We vliegen tegenwoordig naar de maan alsof het niets is, maar een stom virus legt onze wereld lam.”

Ronald Ferket (66) legde de boeken neer van restaurant ‘De Groote Witte Arend’ in Antwerpen

Netjes in de top 100 van meer dan 1.200 Antwerpse restaurants op Tripadvisor. Bezoekers gaven gemiddeld een 4 op 5 voor ‘De Groote Witte Arend’, een begrip vooral bij buitenlandse toeristen.

“Met de keuze uit 100 verschillende Belgische bieren en menu’s vol Vlaamse klassiekers kregen wij dankzij Toerisme Vlaanderen veel grote groepen buitenlanders die eens van het bourgondische leven wilden proeven”, zegt Ronald Ferket. “Samen met mijn zoon Tim, chef-kok, was ik al ruim 15 jaar zaakvoerder. In maart ging de lockdown in en dachten we nog aan een griepje. Om de lonen van ons personeel uit te betalen – we hadden 9 mensen in dienst en dat kost maandelijks 32.000 euro -, de huur van bijna 8.000 euro voor het pand en wat kleinere facturen was er toen een tekort van 50.000 euro. Dat heb ik toen uit eigen zak betaald. Maar toen we dicht waren, begonnen de afzeggingen – in totaal 2.000 reservaties – te komen. Zonder de internationale toeristen was onze zaak ten dode opgeschreven, tenzij er van de huur wat afkon. Hebben we twee keer geprobeerd, maar de eigenaar hield het been stijf.”

De rechter spoorde ons nog aan om door te doen. Ik heb toen een spreekwoord uit mijn jeugd bovengehaald: ‘Als ge een put graaft en ge zit aan het water, moet ge stoppen met graven’.

“Toen hebben we de moeilijke beslissing genomen om met ‘De Groote Witte Arend’ te stoppen. We kregen een keer 4.000 euro van de overheid, maar dat was een druppel op een hete plaat. Met onze huur, de kosten voor het personeel en de weinige klanten in een wereld zonder toerisme zouden wij de put nog veel groter gemaakt hebben. De rechter spoorde ons nog aan om door te doen. Ik heb ‘m toen mijn hele verhaal uitgelegd en ook een spreekwoord uit mijn jeugd bovengehaald: ‘Als ge een put graaft en ge zit aan het water, moet ge stoppen met graven’. Goed dat we zijn gestopt als ik zie hoe de horeca in Antwerpen nu bloedt. Hadden we toch nog geprobeerd was het een fiasco geweest. Ik heb met ‘De Vagant’ nog een kleinere zaak en daar verdien ik momenteel nauwelijks wat, maar het kost mij ook weinig. Onze Tim gaat dit najaar starten als kok bij een daklozenrestaurant. Tja, zo gaat dat.”

Marc Van Sintruyen (49) ging failliet met BM Creative Production: “Met 1.291 euro per maand kom je niet ver”

Vanuit z’n garage begon Marc Van Sintruyen (49) veertien jaar geleden een bedrijfje om installaties zo creatief mogelijk aan te kleden. Begin dit jaar was BM Creative Production een topnaam in de evenementenwereld. Marc en z’n team bouwden decors voor Tomorrowland, hadden een deal om dit jaar mee te reizen met het Formule 1-circus en gooiden tot zelfs in Dubai – zijn ze toch één en ander gewend – hoge ogen met hun creaties. Maar zelfs een hele stapel adelbrieven volstaat vandaag niet.

“Corona kon op geen slechter moment vallen. Wij hebben de hoogconjunctuur in de evenementensector meegemaakt en zijn daarop meegesurft. Onze omzet ging in vijf jaar tijd van 1 naar 5,3 miljoen euro, we groeiden van 4 voltijdse werknemers naar een ploeg van 20 en dan beland je in een expansieverhaal met grotere gebouwen en grote investeringen. We zijn te snel gegroeid en vorig jaar was er al een reorganisatie die maakte dat we nu geen overschot hadden. En wanneer dan alle evenementen en klanten wegvallen, ben je gezien. Wie klein is kan op de tanden bijten en met freelancers wat doordoen en de groten houden hun adem in en overleven wel met een spaarpotje, maar als je daar tussen zweeft met veel personeel en veel vaste kosten is het moordend.”

Ik heb nu maximaal een jaar recht op 1.291 euro per maand. Daar kom je niet ver mee.

“Er komt geen geld meer binnen en het gaat wel nog buiten: da’s beangstigend. Dan is het geen fijne beslissing om de boeken neer te leggen, maar wel de juiste. Ik ben nu bezig met mijn personeel – stuk voor stuk toppers – proberen aan de slag te helpen en hun leed te beperken. Ik denk wel dat de politiek het statuut van zelfstandigen moet bekijken. Ik heb nu maximaal een jaar recht op 1.291 euro per maand. Daar kom je niet ver mee. Terwijl ik de voorbije jaren heel wat sociale lasten heb betaald. Het zijn drama’s hoor. Concertzaal AB zegde deze week 200 freelancers op, dat zijn stuk voor stuk gezinnen die het nu met een lage uitkering gaan moeten redden.”

“Persoonlijk is dit uiteraard een klap. Ik moet dat verwerken en een plaats geven. Heb ik fouten gemaakt? Ja, zoals elke ondernemer zeker? Ook in die hoogconjunctuur als merken en festivals volop geld uitgeven, moet je nuchter zien te blijven en vooral in kleine stappen ondernemen. Om je te wapenen tegen andere tijden. Maar in mijn analyse komt ook de overheid wel terug. Als bange wezels begeven wij ons door corona. Als er in de Hypermarkt Carrefour 800 mensen tegelijk winkelen, dan hoef je niet elk evenement, elke beurs af te zeggen.”

Of Marc ooit opnieuw begint, weet hij niet. “Maar ik zie mijn faillissement niet als een dood punt. Er was geen sprake van fraude of iets dergelijks en en ook onze schulden bij de banken waren niet zo groot. In de Verenigde Staten vertrouwen ze je niet als ondernemer als je nog niet één keer bankroet bent geweest, maar hier is dat anders. Maar op die corona heb ik natuurlijk al enorm gevloekt. We zijn in 2020 en vliegen naar de maan alsof het niets is, maar zo’n virus legt onze wereld helemaal lam. Maar ik blijf positief en hoop in de toekomst weer te knallen.”

Joeri De Bruyne (45) had eindelijk z’n droom te pakken met een eigen restaurant: “Ik ben er doodziek van geweest”

“Ik ben gelukkig nog jong genoeg om er iets moois van te maken, maar mijn droom begon drie jaar geleden toen ik in Oostende Villa des Camélias overnam. Eindelijk m’n eigen zaak na vele jaren in de horeca”, zegt Joeri De Bruyne (45). “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik er iets moois van heb gemaakt. Het was een soort huiskamer met een gezellige sfeer. Ik had geen vaste kaart, maar mensen konden altijd wat lekkers vinden. Op een dag was de chef van sterrenzaak De Karmeliet hier en hij feliciteerde mij om mijn lekkere garnaalkroketten. Ik was goed vertrokken, de recensies waren goed en ik had veel toeristen uit het buitenland. Maar dan kwam corona.”

Ik heb zitten puzzelen en ik kon slechts twee tafels zetten met alle maatregelen, terwijl ik normaal voor 20 gasten kan koken.

“Ik heb zitten puzzelen en ik kon slechts twee tafels zetten met alle maatregelen, terwijl ik normaal voor 20 gasten kan koken. Een terras heb ik niet en ik was maandelijks meer dan 3.000 euro huur kwijt. In mijn interieur en keuken heb ik 35.000 euro geïnvesteerd en dat afbetalen ging niet als ik niet kon opendoen. De vergoeding van de overheid was te min. Ik kreeg een keer 4.000 euro en daarna 160 euro per dag, maar dan nog heb ik de boeken moeten neerleggen. Dit is echt zonde en ik ben er echt doodziek van geweest. Gelukkig verstaat de curator mij en heeft hij me deze week al gerustgesteld dat hij mij privé gerust gaat laten. Ik dacht dat ik m’n hele hebben en houden kwijt zou zijn.”

Lees ook:

Op zoek naar corona op de werkvloer: van afvalwater over deurklink tot de koffiemachine (+)

Bedrijfsexperts voorspellen ongezien aantal faillissementen door corona: “70% meer bedrijven zal over de kop gaan” (+)

Westrozebeke in de ban van coronabesmetting bij Westvlees: “Ze zouden beter slachthuis sluiten en iedereen in quarantaine steken” (+)