NSZ verwacht ruim vijftig procent minder shoppers in Antwerpen: “Wie zal dat allemaal betalen?” SVM

28 juli 2020

17u06

Bron: Belga 0 Economie "Doordat de mensen afgeraden wordt om naar Antwerpen te komen, verwachten we ruim 50 procent minder shoppers en dat enkele dagen voor de start van de solden." Dat zegt regioverantwoordelijke Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) in een reactie op de coronamaatregelen in Antwerpen.

"Ik nodig alle wetenschappers en beleidsmensen uit om onze winkelstraten te komen bezoeken. Het is hier veiliger dan op vele andere plekken. Het is uiteraard een goede zaak dat we alles zoveel mogelijk openhouden. Maar als dat leidt tot te weinig inkomsten om de vaste kosten te betalen, zal de finale vraag uiteindelijk zijn: 'Wie zal dat allemaal betalen?’”

NSZ hekelt ook de "gammele communicatie" tussen de verschillende instanties. "Er wordt voortdurend naast en door elkaar gepraat. De boodschap die uiteindelijk bij de mensen terechtkomt, zit zo vol ruis en is heel erg onduidelijk. Dat is een probleem dat we al vier maanden op alle niveaus vaststellen. Doe er iets aan, alstublieft!”

