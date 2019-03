Nouveau job? Le prochain stop! VDAB en Actiris zetten Brusselaars bus op naar job in Vlaamse rand TMA

12 maart 2019

12u21

Bron: Belga 0 Economie Werkzoekende Franstalige Brusselaars de stap laten zetten naar de vrije vacatures in de Vlaamse rand. Dat is het doel van de nieuwe campagne “Nouveau job? Le prochain stop!" die door arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB en Actiris werd gelanceerd. Met een "job on, hop off"-bus werden kandidaten van aan het Brusselse Muntplein naar potentiële werkgevers in de Vlaamse rand gebracht.

In 2018 ontving de VDAB liefst 14.672 vacatures in de Vlaamse rand, maar 3.000 daarvan zijn nog niet ingevuld. De kandidaten gingen daarom met de bus langs bij bedrijven als Brussels Airlines, bpost, Colruyt Group, G4S of Aviato. Vanwege de taalkloof en de afstand durven werkzoekende Franstalige Brusselaars vaak nog niet de stap te zetten naar de rand.



"De jobs zijn fysiek niet ver, met het openbaar vervoer kan je binnen het half uur bij je nieuwe werkgever zijn. En via taalcursussen kunnen we snel en eenvoudig bruggen bouwen", aldus Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel.

Om aan te tonen dat de afstand naar de rand gering is, vinden werkzoekenden vanaf vandaag op de campagnewebsite www.nouveaujob.be een interactieve kaart die alle jobs in de rand weergeeft en tegelijkertijd de reistijd aanduidt voor de verschillende vervoermiddelen.

9.000 taalcheques

Ook aan de taalkloof wordt hard gewerkt. Actiris deelt jaarlijks bijna 9.000 taalcheques uit aan Brusselaars om lessen Nederlands te volgen en in 2018 heeft VDAB Brussel 1.460 opleidingen Nederlands verzorgd voor Brusselse werkzoekenden, quasi een verdubbeling tegenover de 761 opleidingen Nederlands in 2017.