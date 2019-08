Notulen Fed tonen verdeeldheid over rente VS KVE

21 augustus 2019

22u40

Bron: Belga 0 Economie Enkele leden van de Federal Reserve waren bij de meest recente beleidsvergadering van de koepel van Amerikaanse centrale banken voorstander van een grotere renteverlaging. Dat blijkt uit de woensdag vrijgegeven notulen van de vergadering.

De Fed verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de Amerikaanse rente. Het belangrijkste rentetarief daalde met een kwart procentpunt. Een onbekend aantal Fed-leden wilde een verlaging met een half procent. Eerder werd al bekend dat twee leden helemaal geen renteverlaging wilden.

Economen speuren de notulen van de Fed altijd nauwkeurig af op mogelijke aanwijzingen over toekomstig monetair beleid. In dat licht is het ook uitkijken naar de speech van Fed-preses Jerome Powell vrijdag in het Amerikaanse Jackson Hole.

Gemiddeld wordt ook na het vrijkomen van de stukken nog gerekend op een verdere verlaging bij de beleidsvergadering in september. Aan die verwachting veranderde niets.

Uit de notities kwam verder naar voren dat de Fed de renteverlaging ziet als voorzorgmaatregel tegen een aanhoudend lage inflatie. Ook speelt de daling in op tanende uitgaven van bedrijven, door onzekerheid over de door president Donald Trump ontketende handelsoorlog. Powell sprak vorige maand van een tussentijdse aanpassing tijdens de huidige cyclus. De Fed sprak nadrukkelijk niet over een langere reeks renteverlagingen.

Trump uitte in aanloop naar het vrijkomen van de notulen opnieuw flinke kritiek op de Fed, iets wat onder eerdere presidenten nog zeer ongewoon was. De president tweette dat het de goede kant op gaat met het handelsconflict met China en dat de Fed momenteel het enige probleem is van de VS. De Fed-voorzitter zou volgens hem de rente fors moeten verlagen om de concurrentiepositie van de VS te verbeteren.