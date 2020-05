Norwegian Air regelt financiering om coronacrisis te overleven jv

Bron: ANP 0 Economie De Noorse prijsvechter Norwegian Air heeft zich via een aandelenemissie van het nodige kapitaal voorzien om de coronacrisis te doorstaan. De budgetmaatschappij gaat zwaar gebukt onder de crisis, die er in april voor zorgde dat het aantal passagiers met bijna 99 procent daalde. Norwegian Air vervoerde afgelopen maand 41.311 passagiers, tegen 3,1 miljoen reizigers in dezelfde maand een jaar eerder.

De aandelenemissie van maximaal 400 miljoen kroon (circa 36 miljoen euro) werd ruimschoots overtekend. De stukken werden voor 1 kroon per stuk aangeboden, een korting van 76 procent op de slotkoers van woensdag. De aandelenemissie is nodig om in aanmerking te komen voor overheidsgaranties.

Door de schuldconversie en de verkoop van aandelen krijgt Norwegian toegang tot 2,7 miljard kroon (ongeveer 245 miljoen euro) aan krediet, bovenop de 300 miljoen kroon (zo’n 27 miljoen euro) die het al heeft ontvangen. Daarbij staat de Noorse staat garant.

Het plan om de luchtvaartmaatschappij te redden zal een verdere herstructurering inhouden. Daarbij zal 95 procent van de vloot tot twaalf maanden aan de grond worden gehouden. Slechts zeven vliegtuigen blijven in bedrijf. De maatschappij voorziet een traag herstel vanaf 2021.

Door de snelle groei in de voorbije jaren kampt Norwegian met bijna 8 miljard euro aan schulden. Daardoor is het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis.

