Noren schakelen massaal over op elektrisch rijden: bijna één derde nieuw verkochte auto's was in 2018 elektrisch

02 januari 2019

18u59

Bron: Reuters 4 Economie In Noorwegen, nochtans geen kleine olieproducent, is het marktaandeel voor volledig elektrische auto's vorig jaar spectaculair gestegen: 31,2 procent van alle nieuw verkochte auto's rijdt er nu op elektriciteit, terwijl de verkoop van diesel-, benzine- en hybride auto’s in elkaar stuikt. De Noren zijn daarmee het best scorende land ter wereld wat elektrisch rijden betreft.

Het aantal nieuw verkochte elektrische auto’s steeg bij de Noren van 20,8 procent in 2017 naar 31,2 procent vorig jaar, goed voor 46.092 auto's. In 2013 ging het nog maar om 5,5 procent.

De reden voor de sterke toename van het aantal elektrische auto’s is niet moeilijk te verklaren: de Noorse overheid heeft zichzelf tot doel gesteld tegen 2025, dus al over 6 jaar, geen nieuwe auto’s op traditionele brandstoffen meer toe te laten. Daarom geeft ze forse belastingverminderingen aan wie een elektrische auto koopt en zijn veel parkeerplaatsen en laadpalen gratis voor de elektrische rijders. Op die manier hoopt het Scandinavische land de luchtvervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en over te schakelen op een groene economie.

Toch is er nog een lange weg te gaan, waarschuwde Oeyvind Solberg Thorsen, het hoofd van de Noorse Wegenfederatie. Want hoewel het aantal nieuwe auto's op fossiele brandstoffen fel is gedaald (benzine -17 procent, diesel -28 procent), betekenen de cijfers dat nog altijd twee derde van de 148.000 nieuwe exemplaren vorig jaar niet volledig elektrisch waren. De best verkochte elektrische auto was de Nissan Leaf.

Cijfers van het Internationale Energie Agentschap IEA tonen aan dat Noorwegen wereldwijd de koploper is wat elektrisch rijden betreft. Het agentschap telt bij elektrische voertuigen ook het aantal plug-inhybrides mee en komt zo uit op een marktaandeel van 39 procent in 2017, ver voor IJsland dat met 12 procent op de tweede plaats staat en Zweden (6 procent).

Voor ons land zijn er nog geen definitieve cijfers van het totale aantal inschrijvingen van elektrische auto’s in 2018. De laatst beschikbare statistieken tonen wel aan dat nog altijd maar weinig Belgen met een elektrische auto’s rondrijden, hoewel de trend duidelijk stijgend is. Van januari tot november 2018 werden er 16.793 elektrische voertuigen ingeschreven, in de eerste elf maanden van 2017 waren dat er nog maar 10.590. Vandaag raakte wel bekend dat het aantal dieselinschrijvingen verder is gedaald.