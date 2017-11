Noorwegen wil pensioenfonds van 1.000 miljard (!) uit olie- en gasindustrie trekken Astrid Snoeys

Bron: IPS 0 Bloomberg via Getty Images Een booreiland van Statoil ASA, in de Barentszee ten noorden van Noorwegen. Economie Het Noorse pensioenfonds, het grootste fonds ter wereld, wil af van investeringen in fossiele brandstoffen. Het fonds wil zich zo “beschermen tegen een permanente daling van de olie- en gasprijzen”.

De Noorse Centrale Bank kondigt de beslissing aan in een brief aan het ministerie van Financiën. De bank waarschuwt dat het fonds Noorwegen te afhankelijkheid maakt van olie en gas. Om de Noorse welvaart te beschermen kunnen de aandelen beter afgestoten worden, klinkt het.

De Bank benadrukt in de brief dat de beslissing "puur gebaseerd is op financiële argumenten en analyses van de blootstelling van de hele Noorse overheid aan olie- en gas". Noorwegen is via het staatsbedrijf Statoil immers al blootgesteld aan mogelijke prijsdalingen, klinkt het, en dus kan het fonds de investeringen in bedrijven als Shell, ExxonMobil en BP beter afstoten.

Mijlpaal

Toch is de beslissing een belangrijk signaal voor de financiële markten, alleen al door de grootte van het fonds. Het Noorse pensioenfonds beheert bijna 1.000 miljard dollar en is daarmee het grootste ter wereld.

De klimaatbeweging 350.org spreekt van een nieuwe "spijker in de doodskist van fossiele brandstoffen" en een "echte mijlpaal" voor de divestment-beweging.

"Dit is ontzettend – even ontzettend als het moment waarop de Rockefellers het oudste oliefortuin ter wereld ontdeden van investeringen in fossiele brandstoffen" zegt oprichter Bill McKibben. "Dit is de grootste berg geld op de planeet, grotendeels afkomstig uit olie. Maar het heeft de beheerders niet verblind voor de realiteit van de wereld waar we nu in leven."

De zogenaamde divestment-beweging voert de strijd tegen de klimaatverandering via aandelenportefeuilles. Met succes: ze is in enkele jaren gegroeid van een kleinschalige beweging aan universiteiten naar een wereldwijd fenomeen. Ook steden als Kopenhagen, Berlijn en Sydney hebben al beslist om hun reserves vrij te maken van investeringen in olie- gas- en steenkoolbedrijven.