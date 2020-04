Noord-Amerikaans handelsakkoord gaat in op 1 juli RL

25 april 2020

04u49

Bron: Belga Economie Het nieuwe handelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal vanaf 1 juli in werking treden. Dat is vrijdag bekendgemaakt door de Amerikaanse regering. Het zogeheten USMCA-verdrag vervangt het eerdere handelsverdrag NAFTA.

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer lichtte het Congres vrijdag in over de startdatum van de overeenkomst. Het verdrag treedt één maand later in werking dan was vooropgesteld.

"De crisis, en het herstel na de Covid-19-pandemie, tonen aan dat de VS nu meer dan ooit moeten streven naar een verhoging van de productiecapaciteit en de investeringen in Noord-Amerika", stelt Lighthizer. USMCA is op dat vlak "een belangrijke stap", zo klinkt het nog.

De Amerikaanse president Donald Trump had het NAFTA-verdrag uit 1994 eenzijdig opgezegd omdat hij meende dat het akkoord veel Amerikaanse jobs heeft vernietigd. In het nieuwe verdrag zijn onder meer strengere regels rond arbeid opgenomen. Daarmee moet het voordeel van de relatief lage lonen, dat Mexico heeft ten opzichte van de twee andere landen, enigszins worden gecompenseerd.