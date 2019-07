Nooit zo veel bedrijven failliet Sven Ponsaerts

06 juli 2019

05u00 25 Economie Nooit zijn in ons land zo veel bedrijven failliet gegaan als in de eerste helft van dit jaar. 6.218 ondernemingen gingen op de fles, bijna 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee breken we het diepterecord van zes jaar geleden.

Na februari en mei is nu ook juni een recordmaand gebleken wat betreft het aantal faillissementen. Dat blijkt uit cijfers van kredietinformatieverstrekker Graydon. Met 1.107 falingen - 20 procent meer dan vorig jaar - was het de op één na zwaarste junimaand ooit. Enkel in juni 2015 waren het er nog een vijftigtal meer. Over de hele eerste jaarhelft gezien gaat het wel om absoluut dieptepunt. Het vorige record dateerde van 2013, toen 6.187 bedrijven over de kop gingen.

Die evolutie valt volgens Graydon (nog) niet toe te schrijven aan een verzwakkende conjunctuur. De bedrijfsinformatiespecialist ziet meerdere andere verklaringen. "Door een aanpassing in de wet kunnen sinds mei vorig jaar ook vzw's en vrije beroepen failliet gaan", legt senior onderzoeker Eric Van den Broele uit. "De wet op spookbedrijven heeft bij de rechtbanken dan weer tot extra aandacht geleid voor bedrijven die alleen op papier actief zijn, en die daardoor een makkelijke prooi zijn voor fraudeurs. Door een verbeterd opsporingsbeleid waren er ook daar meer ontbindingen."

In Vlaanderen was de stijging het sterkst: 19,3 procent meer bedrijven trokken er noodgedwongen de stekker uit. In Wallonië en Brussel was de toename met respectievelijk 17,8 en 8,3 procent minder groot.

De vele falingen hebben ook hun invloed op de werkgelegenheid: het voorbije semester kwamen hierdoor 11.532 jobs op de tocht te staan, een vijfde meer dan in 2018.