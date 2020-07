Noodlijdende modegroep FNG krijgt geen extra geld van banken redactie - Bron: Belga

22 juli 2020

19u10 0 Economie De noodlijdende modegroep FNG krijgt geen bijkomende financiële middelen van de banken. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf vandaag na afloop van een informele ondernemingsraad. Daarom wordt er nu naar alternatieven gekeken. Intussen liggen vier mogelijke pistes op tafel.

Volgens FNG zijn de banken wel bereid om "zich constructief op te stellen" als het bedrijf met ander geld over de brug zou komen. De banken hebben hun kredieten voorlopig ook nog niet opgezegd.

Nu is de modegroep dus genoodzaakt om snel met een alternatief op de proppen te komen. Momenteel liggen alvast "vier complementaire pistes op tafel". Die zijn gezien het recente 'njet' van de banken en de door CEO ad interim Paul Lembrechts aan de vakbonden beloofde deadline van vandaag om duidelijkheid te verschaffen, wel nog niet gedetailleerd uitgewerkt, luidt het.



De vier pistes zijn geld tanken bij een investeringsfonds, converteerbare obligaties uitgeven, ingaan op het aanbod van een derde partij die de oude voorraden van FNG wil verkopen en tot slot het verkopen van bepaalde onderdelen van FNG in de Benelux.

"Het bestuur van FNG beoordeelt momenteel deze opties en de haalbaarheid ervan en zal desgevallend de goedkeuring van de aandeelhouders vragen", luidt het. "Uiteraard is het de bedoeling zo snel mogelijkheid klaarheid te scheppen en blijft het streefdoel zoveel mogelijk activiteit te redden, onder welke vorm ook.”

Ook vóór coronacrisis

FNG zit al geruime tijd in moeilijke financiële papieren. De Belgische modegroep leed in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft. Dat is dan nog zonder rekening te houden met de coronacrisis.

FNG vroeg en kreeg bescherming tegen schuldeisers voor drie vennootschappen (FNG International, Brantano en Market Retail). Er staan bij de groep ook 287 jobs op de helling, een kwart van het totale personeelsbestand. Het bedrijf wil tot 47 winkels sluiten.

