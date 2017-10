Nokia stopt met peperdure VR-camera en schrapt 310 banen KVE

14u53

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Het Finse Nokia, vroeger producent van populaire gsm's maar nu vooral actief rond netwerkinfrastructuur, stopt met de ontwikkeling van zijn virtual reality-camera OZO. Die camera kostte liefst 45.000 dollar (38.000 euro) en was in de eerste plaats voor professionals bedoeld. Door de stopzetting zijn 310 jobs bedreigd.

Nokia stelde de 360-gradencamera in 2015 voor. Er kunnen opnames mee gemaakt worden om te bekijken met een VR-bril. Bij de start was het prijskaartje nog hoger: 60.000 dollar. Disney en Sony Pictures waren bij de eerste klanten.



De markt van virtual reality heeft zich echter niet zo snel ontwikkeld als verwacht, waardoor Nokia nu al een punt zet achter het OZO-project. Het bedrijf wil voortaan sterker op digitale gezondheidszorg focussen.



Dat heeft gevolgen voor het personeel. Nokia wil tot 310 van de 1.090 banen in de afdeling Nokia Technologies schrappen. Het gaat hoofdzakelijk om jobs in Finland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De vakbonden in Finland zijn uitgenodigd voor onderhandelingen over de herstructurering, zegt het bedrijf in een persbericht.