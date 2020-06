Nokia schrapt 1.233 banen bij dochter Alcatel-Lucent in Frankrijk, of 1 op de 3 jobs ADN

22 juni 2020

14u43

Bron: Belga 0 Economie De Finse telecomuitruster Nokia wil in Frankrijk 1.233 banen schrappen bij zijn dochteronderneming Alcatel-Lucent, of een derde van het personeelsbestand. Dat heeft Nokia maandag bekendgemaakt.

"Dit is een ramp", zegt vakbondsman Bernard Trémulot. "Het is al het vierde collectief ontslag sinds Nokia Alcatel-Lucent overnam begin 2016."



De ontslagen hebben betrekking op de afdeling onderzoek en ontwikkeling en op ondersteunende functies. Het banenverlies kadert volgens het bedrijf in een wereldwijd plan van Nokia om de kosten terug te dringen, dat eind 2018 opgestart werd.