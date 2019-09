Nog nooit zoveel gepensioneerde zelfstandigen aan de slag IB

10 september 2019

05u50

Bron: Belga 0 Economie Nooit eerder waren zoveel gepensioneerde zelfstandigen aan de slag als vandaag: één op de tien. Ruim 20.000 van hen oefenen een zwaar beroep uit, bijvoorbeeld in de bouw, de landbouw of de paramedische sector. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Volgens de recentste cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, zijn intussen al meer dan 111.000 zelfstandige 65-plussers aan de slag, een stijging met 22,5 procent sinds 2015.

"Sommigen doen het vanuit een passie. Ze hebben enorm veel tijd in hun zaak gestopt en hebben het vaak moeilijk om hun baby los te laten", klinkt het bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat de cijfers opvroeg. "Maar voor velen is het pure noodzaak. Omdat hun zoektocht naar een overnemer moeilijk gaat, of gewoon omdat ze ­financieel niet rondkomen door het lage pensioen."

Het NSZ roept daarom de volgende regering om de statuten van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren te harmoniseren.