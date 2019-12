Nog nooit zoveel geld naar Belgische groeibedrijven KVDS

26 december 2019

06u15

Niet-genoteerde Belgische groeibedrijven hebben in 2019 maar liefst 745 miljoen euro opgehaald. Dat is een record. Vorig jaar stond de teller op 738 miljoen euro, schrijft De Tijd.

De grootste kapitaalronde staat op naam van Collibra. De Brusselse datastroombeheerder haalde begin dit jaar 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) op. Dat gebeurde vooral bij CapitalG, de durfkapitaalpoot van internetreus Google. Het is de tweede keer in drie jaar dat Collibra de rangschikking aanvoert. Nog in de top drie staan Showpad (kapitaalronde van 61 miljoen euro) en specialist in cyberveiligheid Secure Code Warrior (43 miljoen).

Bij de drie bedrijven kwam het vers kapitaal (bijna) alleen van buitenlandse durfkapitalisten zoals Summit Partners, Index Ventures, Iconiq Capital of CapitalG. Maar ook Belgische investeerders roeren zich. De jongste maanden haalden meerdere investeringsfondsen geld op om mee aan boord te geraken bij grotere kapitaalrondes en bedrijven nog een tijd in België te kunnen verankeren.