Nog meer dan 300 vacatures bij De Lijn sam

15 mei 2018

20u06

Bron: belga 4 Economie De Lijn wil dit jaar 425 chauffeurs aanwerven, van wie er al 115 zijn aangenomen. Dat antwoordt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V).

De meeste openstaande vacatures situeren zich in de provincie Antwerpen (129), gevolgd door Vlaams-Brabant (115), Oost-Vlaanderen (100), West-Vlaanderen (56) en Limburg (25). Uit het antwoord van Weyts blijkt voorts dat De Lijn sinds 2013 jaar na jaar meer chauffeurs aanwerft.

Het aantal steeg van 355 tot het recordaantal van 603 vorig jaar, toen 86 (14 procent) van hen vijftigplussers waren. In 2017 was 52,1 procent van het personeelsbestand van De Lijn ouder dan 45 en 18 procent een vrouw. Het percentage personeelsleden van buitenlandse herkomst steeg van 5,2 procent in 2013 tot 15,3 procent in 2016.



