Nog geen papieren belastingaangifte gekregen? Daar kan je nog iets aan doen, maar de tijd dringt TT

03 juni 2019

11u29

Bron: Belga 1 Economie De FOD Financiën heeft alle papieren belastingaangiften en de papieren voorstellen van vereenvoudigde belastingaangifte verstuurd naar de bestemmelingen. Heb je er toch nog geen ontvangen en wil je een papieren versie? Dan kan je naar het contactcenter van de FOD Financiën bellen om er nog een te krijgen. De tijd dringt wel: de deadline voor papieren aangiften is 28 juni.

Burgers die vorige jaar hun aangifte online indienden via MyMinfin, de portaalsite van de FOD Financiën, krijgen dit jaar geen papieren aangifte meer. Mensen die de komende aangifte toch weer op papier willen indienen, kunnen naar het Contact Center (02/572.57.57) bellen om er een te krijgen.

Voor de papieren voorstellen van vereenvoudigde belastingaangifte geldt dat mensen die hun voorstel raadpleegden via MyMinFin er nu geen meer ontvangen.

Mensen die hun aangifte op papier doen, hebben nog tot 28 juni de tijd om die in te dienen. Ook wie zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier wil wijzigen moet dat ten laatste tegen die dag doen. Voor de online aangiften is de deadline 11 juli.

