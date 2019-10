Nog geen federale regering: België dient ontwerpbegroting 2020 bij ongewijzigd beleid in bij Europa ADN

14 oktober 2019

17u40

Bron: Belga 0 Economie Bij gebrek aan een nieuwe federale regering dient België morgen voor 2020 een ontwerp van begroting bij ongewijzigd beleid in bij Europa.

De gedragscode van het zogenaamde ‘Stabiliteitspact’ laat toe dat indien er geen regering gevormd is tegen 15 oktober, om een begrotingsontwerp bij ongewijzigd beleid voor 2020 in te dienen - met de verplichting om een geactualiseerde versie in te leveren zodra de regering gevormd is of een volledige ontwerpbegroting kan voorleggen. Dat verduidelijkte minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) begin oktober al in commissie op een vraag van Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Dat gebeurde overigens reeds in het verleden, zoals in 2016 met Spanje.

De EU-lidstaten moeten krachtens het Stabiliteitspact aantonen dat de overheidsfinanciën gezond zijn en voldoen aan twee voorwaarden: het begrotingstekort mag niet hoger liggen dan 3 procent van het bbp en de staatsschuld mag niet groter zijn dan 60 procent van het bbp. Indien aan dat laatste criterium niet voldaan is, moet de lidstaat zich engageren de schuld gradueel af te bouwen en het structureel tekort jaarlijks met 0,6 procent van het bbp te verbeteren.

Sinds de val van de regering-Michel eind 2018 leeft de federale overheid volgens het regime van voorlopige twaalfden waarbij maandelijks slechts een twaalfde van de begroting 2018 mag worden uitgegeven. De huidige regering in lopende zaken beschikt niet over een meerderheid in het parlement en is dus niet in staat om een begroting op te stellen die de huidige financiële ontsporing kan corrigeren en te antwoorden op de Europese eisen.

België zal dus morgen een DBP ("Draft Budgetary Plan") bij ongewijzigd beleid indienen voor het federale niveau en de deelstaten. De Europese Commissie zal dat ontwerp evalueren en ten laatste op 30 november reageren.