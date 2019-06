Nog eens 135 tijdelijke jobs weg bij DAF in Westerlo SPS

13 juni 2019

13u47

Bron: Belga 0 Economie Vrachtwagenbouwer DAF verlaagt vanaf juli voor de derde keer dit jaar zijn productie. Het bedrijf verwijst naar de economische onzekerheid in Europa. Deze productieverlaging heeft ook gevolgen voor het aantal banen. Bij DAF in Oevel (Westerlo) verdwijnen er nog eens 135 tijdelijke jobs, schrijft Gazet van Antwerpen. In april werden er al 150 uitzendkrachten minder ingezet.

2018 was nog een recordjaar voor DAF, maar sindsdien werd de productie al meermaals naar beneden bijgesteld, als gevolg van het dalend aantal orders. Vanaf 1 juli verlaagt de productie opnieuw, van 220 CF- en XF-trucks per dag naar 200. Voor Eindhoven/Westerlo gaat het om 178 voertuigen, naast 22 in het Britse Leyland.

Door de aanpassing van de productie verdwijnen in Eindhoven 150 uitzendkrachten en in Oevel 135, aldus de Gazet van Antwerpen. In de Belgische vestiging worden cabines en assen voor vrachtwagens gemaakt.

De vraag naar vrachtwagens in Europa ligt lager. Door de economische onzekerheid aarzelen heel wat vervoerders om te investeren. Bovendien hebben er veel transportbedrijven de voorbije jaren al hun wagenpark vervangen. Vorig jaar werd de productie bij DAF hierdoor meerdere malen verhoogd.