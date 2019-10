Nobelprijs Economie gaat naar onderzoek tegen wereldwijde armoede SVM

14 oktober 2019

12u12

Bron: Belga 0 Economie Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer zijn de laureaten van de Nobelprijs voor de Economie. Dat heeft de Zweedse Academie vandaag bekendgemaakt. Ze krijgen de onderscheiding voor "hun experimentele benadering om wereldwijde armoede te verlichten."

“Hun onderzoek heeft ons vermogen om wereldwijde armoede te bestrijden aanzienlijk verbeterd. In nauwelijks twee decennia heeft hun nieuwe benadering de ontwikkelingseconomie getransformeerd, en dat is nu een bloeiende onderzoekstak", klinkt het.

Duflo is de tweede vrouw die de Nobelprijs voor de Economie krijgt (na Elinor Ostrom in 2009; nvdr). Met haar 46 jaar is de Frans-Amerikaanse ook de jongste laureaat van de onderscheiding. De Indiër Banerjee is 58, de Amerikaanse ontwikkelingseconoom Michael Kremer 54. Alle drie doceren ze aan Amerikaanse universiteiten, Banerjee is ook eredoctor aan de KU Leuven.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Economie naar de Amerikanen William D. Nordhaus en Paul M. Romer. Zij kregen de bekroning voor hun onderzoek naar de integratie van klimaatverandering en technologische innovatie in de economische wetenschap.

De onderscheiding is dit jaar aan haar vijftigste editie toe. Aan de Nobelprijs Economie hangt een prijzengeld vast van 9 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo’n 830.000 euro.