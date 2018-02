NMBS mag reizigers lokken met lagere tarieven buiten de spits KVDS

07 februari 2018

07u52

Bron: Belga 0 Economie De NMBS krijgt meer vrijheid om haar eigen tariefbeleid uit te stippelen. Ze zal via lagere tarieven en kortingen passagiers mogen lokken naar reizen buiten de spitsuren. Dat staat in het ontwerp van nieuwe beheersovereenkomst 2018-2022 dat de krant De Standaard kon inkijken. Volgens het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is de tekst "een zeer voorlopige versie, waaraan nog veel kan veranderen".

Vandaag zijn de prijzen van treintickets en abonnementen gekoppeld aan de stiptheid van de treinen. Daarover is in het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst niets terug te vinden.

Op basis van de voorlopige tekst krijgt de NMBS meer vrijheid om haar eigen tariefbeleid uit te stippelen. Zo zal de spoormaatschappij de prijs van abonnementen voor woon-werkverkeer en van gewone treinbiljetten op kunnen trekken met maximaal twee procent bovenop de index. De abonnementen voor verplaatsingen naar school mogen jaarlijks één procent boven de index stijgen. Ook forse stijgingen van de energieprijs zullen doorgerekend mogen worden in de tarieven.

Door reizigers lagere tarieven en kortingen buiten de spits aan te bieden, wil de NMBS de drukkere momenten ontlasten en te veel lege stoeltjes tijdens de daluren vermijden. De NMBS gaat ook op zoek naar "tariefformules die aan de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie tegemoetkomen".

Inspanningen

In de beheersovereenkomst staat ook dat de NMBS "inspanningen gaat leveren om haar tarieven te integreren in die van andere aanbieders van openbaar vervoer", zoals De Lijn en MIVB. En ook: in overleg met de gewestelijke vervoersmaatschappijen "mag de NMBS de opdracht van de openbare dienst op bepaalde lokale verbindingen permanent verzekeren met andere vervoersmodi". Of de NMBS binnenkort zelf met bussen en trams zal rijden?, vraagt De Standaard zich nog af.