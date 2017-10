NMBS investeerde 30 miljoen in ticketsysteem dat niet werkt 04u53

CEO van de NMBS Sophie Dutordoir Economie De spoorwegen zetten de ontwikkeling stop van een ticketsysteem waarin sinds 2012 al 30 miljoen euro is gestoken. Dat weten De Tijd en L'Echo vandaag en wordt bevestigd door NMBS-CEO Sophie Dutordoir.

Er is beslist de ontwikkeling van het informaticasysteem NDS (New Distribution System) voor de ticketverkoop stop te zetten. Vanuit het filiaal Ypto wordt daar al sinds 2012 aan gewerkt. Er is al 30 miljoen euro ingestoken, maar het systeem werkt niet naar behoren.



"We hebben nu drie kanalen voor de ticketverkoop: online, via de automaten en aan de loketten. Die drie kanalen draaien op drie verschillende informaticaplatformen. We hadden beslist daar een eengemaakt informaticasysteem van te maken, om het gebruik te vergemakkelijken. Maar na een studie hebben we nu gekozen voor een ander systeem dan datgene waaraan we werkten", aldus Dutordoir.